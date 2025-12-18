Рекорд за всю войну, – эксперт заметил, что сейчас изменилось на поле боя
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия увеличила свою группировку на фронте.
- Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал, что сейчас изменилось на линии соприкосновения.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия нарастила свою группировку в Украине. Кое-что действительно сейчас сильно изменилось на фронте.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что еще несколько месяцев назад были сообщения о 600 – 620 тысяч российских оккупантов. Фактически враг нарастил свою группировку на примерно 100 тысяч.
Смотрите также "Мы приближаемся к развязке": большой прогноз историка Ярослава Грицака для Украины на 2026 год
Что изменилось на фронте?
Как отметил Нарожный, в течение последних месяцев враг держит достаточно высокий темп. Летом в сводках Генштаба сообщали о 150 – 170 боестолкновениях. За сегодня сообщали о 278 боевых столкновениях.
Это – рекорд. Или близко к рекорду. Россияне наступают на нескольких направлениях. Наиболее насыщенный – Покровск и Мирноград. Также давят на Гуляйпольском, Лиманском и Купянском направлениях,
– отметил Нарожный.
На других участках фронта нет столь интенсивных наступательных действий. Сейчас главная цель врага – захватить Донбасс.
Трудно говорить о сроках, как они это себе видят. Думаю, что по состоянию на начало – конец весны они хотят полностью его захватить,
– сказал Нарожный.
Ситуация на фронте: коротко
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании "Рамштайн". Он заявил, что враг нарастил свою группировку до 710 тысяч личного состава.
- Также Силы обороны отбросили оккупантов от Купянска. Сейчас наши защитники контролируют около 90% территории города. На Покровском направлении также были определенные успехи.
- Также у врага существенно возросли потери. К примеру, в течение 16 декабря Силы обороны уничтожили 1730 российских оккупантов.