Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что еще несколько месяцев назад были сообщения о 600 – 620 тысяч российских оккупантов. Фактически враг нарастил свою группировку на примерно 100 тысяч.

Что изменилось на фронте?

Как отметил Нарожный, в течение последних месяцев враг держит достаточно высокий темп. Летом в сводках Генштаба сообщали о 150 – 170 боестолкновениях. За сегодня сообщали о 278 боевых столкновениях.

Это – рекорд. Или близко к рекорду. Россияне наступают на нескольких направлениях. Наиболее насыщенный – Покровск и Мирноград. Также давят на Гуляйпольском, Лиманском и Купянском направлениях,

– отметил Нарожный.

На других участках фронта нет столь интенсивных наступательных действий. Сейчас главная цель врага – захватить Донбасс.

Трудно говорить о сроках, как они это себе видят. Думаю, что по состоянию на начало – конец весны они хотят полностью его захватить,

– сказал Нарожный.

Ситуация на фронте: коротко