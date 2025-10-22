Фатально для них закінчилось: військовий сказав, з чим сильно прорахувалися росіяни

В основному російські окупанти штурмують малими піхотними групами. Також ворог використовує механізовані штурми. Однак ЗСУ знищують чимало їхньої техніки, бо це найлегша ціль.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" Андрій Отченаш. За його словами, протягом декількох тижнів їхній підрозділ знищив понад 20 одиниць російської техніки.

Як штурмують росіяни?

Андрій Отченаш зазначив, що протягом трьох місяців це перші періоди, коли ворог почав застосовувати велику кількість техніки. Однак це було очікувано. Тому що тривалий час окупанти накопичували всю техніку. Наші бійці знали про перекидання російської техніки.

У висновку це стало фатальним для противника. Мабуть, 70% техніки, яка штурмувала нашу позицію, ми знищили і не дали їй відійти. Тільки 30% змогла умовно висадити десант і відступити. Хоча деяка з них, я впевнений, на дальніх рубежах теж була знищена,

– підкреслив він.

Наразі ворог використовує комбіновані методи штурмових дій. Тобто загарбники можуть застосовувати три варіанти в один момент. Наприклад, посилають 18 одиниць техніки, близько 40 мотоциклів і десятки особового складу піхотинців. Водночас роблять це з трьох різних напрямків.

Зараз механізовані штурми – це найлегша ціль для FPV-дронів, для артилерії і так далі. Хоча противник посилює свої важкі бойові машини різних типів, навалюючи на них і різні гумові накладки, і додатковий захист. Тобто робить все для того, щоб ми його не уразили. Однак це велика ціль. Її легше уразити. Навіть якщо для цього доведеться використати більшу кількість FPV-дронів,

– пояснив офіцер.

З мотоциклами дещо складніше, тому що вони рухаються швидше. Наприклад, якщо їде 20 – 40 мотоциклів, то уразити значно складніше. Тому що на кожен мотоцикл потрібно використати FPV-дрон. Навіть якщо доїде 5 – 10 мотоциклів, то це може бути 10 – 20 військовослужбовців Росії.

Звісно, є й мінуси. Однак варто враховувати, що Росія абсолютно не шкодує особового складу, їм байдуже на людські втрати. Тому для них це досить ефективний метод для саме швидких штурмових дій.

Наразі противник застосовує мотоциклетні війська для своїх логістичних маршрутів, для логістики, що роблять і Сили оборони України. Ми використовуємо в основному саме в бригаді «Рубіж» для того, щоб проводити логістичні операції, щоб штурмувати,

– додав військовий.

За його словами, ворога активно заїжджав на мотоциклах далеко до фронту. Цей вид транспорту навіть візуально значно складніше побачити, ніж одну одиницю техніки. Тобто росіяни у такий спосіб можуть швидко пересуватися, інколи навіть більш приховано.

Що відомо про механізовані штурми окупантів?