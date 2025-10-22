Фатально для них закончилось: военный сказал, с чем сильно просчитались россияне

В основном российские оккупанты штурмуют малыми пехотными группами. Также враг использует механизированные штурмы. Однако ВСУ уничтожают немало их техники, потому что это самая легкая цель.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер бригады "Рубеж" Андрей Отченаш. По его словам, в течение нескольких недель их подразделение уничтожило более 20 единиц российской техники.

Смотрите также Россияне в Покровске, на Днепропетровщине – новый прорыв: как изменилась линия фронта за неделю

Как штурмуют россияне?

Андрей Отченаш отметил, что в течение трех месяцев это первые периоды, когда враг начал применять большое количество техники. Однако это было ожидаемо. Потому что длительное время оккупанты накапливали всю технику. Наши бойцы знали о переброске российской техники.

В заключении это стало фатальным для противника. Видимо, 70% техники, которая штурмовала нашу позицию, мы уничтожили и не дали ей отойти. Только 30% смогла условно высадить десант и отступить. Хотя некоторая из них, я уверен, на дальних рубежах тоже была уничтожена,

– подчеркнул он.

Сейчас враг использует комбинированные методы штурмовых действий. То есть захватчики могут применять три варианта в один момент. Например, посылают 18 единиц техники, около 40 мотоциклов и десятки личного состава пехотинцев. При этом делают это с трех разных направлений.

Сейчас механизированные штурмы – это самая легкая цель для FPV-дронов, для артиллерии и так далее. Хотя противник усиливает свои тяжелые боевые машины разных типов, наваливая на них и различные резиновые накладки, и дополнительную защиту. То есть делает все для того, чтобы мы его не поразили. Однако это большая цель. Ее легче поразить. Даже если для этого придется использовать большее количество FPV-дронов,

– объяснил офицер.

С мотоциклами несколько сложнее, потому что они движутся быстрее. Например, если едет 20 – 40 мотоциклов, то поразить значительно сложнее. Потому что на каждый мотоцикл нужно использовать FPV-дрон. Даже если доедет 5 – 10 мотоциклов, то это может быть 10 – 20 военнослужащих России.

Конечно, есть и минусы. Однако стоит учитывать, что Россия абсолютно не жалеет личного состава, им безразлично на человеческие потери. Поэтому для них это достаточно эффективный метод для именно быстрых штурмовых действий.

Сейчас противник применяет мотоциклетные войска для своих логистических маршрутов, для логистики, что делают и Силы обороны Украины. Мы используем в основном именно в бригаде "Рубеж" для того, чтобы проводить логистические операции, чтобы штурмовать,

– добавил военный.

По его словам, врага активно заезжал на мотоциклах далеко к фронту. Этот вид транспорта даже визуально значительно сложнее увидеть, чем одну единицу техники. То есть россияне таким образом могут быстро передвигаться, иногда даже более скрытно.

Что известно о механизированных штурмах оккупантов?