Військовий назвав 2 сценарії війни у 2026 році
- У 2026 році можливі два сценарії: продовження нинішньої інтенсивності бойових дій або припинення вогню з боку Росії та початок переговорів, припустив військовий.
- Другий сценарій можливий за умови зміни підходів США, швидкого постачання зброї, санкцій та економічного тиску на Кремль.
У кінці 2025 року вирішуватиметься, якою буде військова кампанія у 2026 році. Можливі 2 сценарій розвитку подій: або інтенсивність бойових дій буде такою ж, як зараз, або Росія буде змушена припинити вогонь та сісти на стіл переговорів.
Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. Він описав умови, за яких Володимир Путін захоче піти на перемовини.
Чи реальний 2-й варіант?
Олександр Мусієнко зазначив, що сценарій, що вдасться змусити Росію до припинення вогню та переговорів, є теоретично можливим. Зокрема, за умови, що зміна підходів, яка демонструється адміністрацією президента США Дональда Трампа, буде зафіксована на практиці.
Мовиться про швидке постачання озброєння, ініціативи, спрямовані на спільне пришвидшене виробництво дронів на коротку перспективу. Також обговорюється можливість передачі Україні ракет Tomahawk. Навіть дискусії про це лякають Кремль.
Крім того, це можливо за умови підтримки далекобійних ударів, перенесення війни на територію Росії з метою її ослаблення, стримування ворога на фронті. Ще для цього потрібен 19-й пакет санкцій від ЄС, розширення економічного, політичного тиску на Кремль.
Тому якщо сукупність цих факторів і надалі буде елементом тиску на Росію, то одним зі сценаріїв є те, що ми змусимо Путіна піти на припинення вогню і далі, виходячи з наших умов, говорити про якісь перемовини,
– припустив військовослужбовець.
За його словами, якщо цього не станеться, то військова кампанія буде характеризуватися тим, що ЗСУ будуть отримувати зброю у тій кількості, яка потрібна для того, щоб ще більше виснажувати Росію.
Що відбувається на фронті?
У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби відбулося 158 зіткнень з росіянами. Загарбники застосували по позиціях ЗСУ та населених пунктах п’ять ракет та 162 керовані авіабомби. Ними було завдано 4312 обстрілів, 129 з яких – із реактивних систем залпового вогню. Зокрема, Донеччина – під основним прицілом.
Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов відповів, чи готує Росія наступ в осінньо-зимовий період. За його словами, попри серйозні втрати російські окупанти продовжують наступальні дії. В осінньо-зимовий період ворог може зосередити основні зусилля на Покровському та Добропільському напрямках.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" росіян. Українські захисники роблять усе, щоб завдати окупантам максимальних втрат.