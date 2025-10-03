Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. Він описав умови, за яких Володимир Путін захоче піти на перемовини.

Дивіться також Битва за Покровськ і яка ситуація на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чи реальний 2-й варіант?

Олександр Мусієнко зазначив, що сценарій, що вдасться змусити Росію до припинення вогню та переговорів, є теоретично можливим. Зокрема, за умови, що зміна підходів, яка демонструється адміністрацією президента США Дональда Трампа, буде зафіксована на практиці.

Мовиться про швидке постачання озброєння, ініціативи, спрямовані на спільне пришвидшене виробництво дронів на коротку перспективу. Також обговорюється можливість передачі Україні ракет Tomahawk. Навіть дискусії про це лякають Кремль.

Крім того, це можливо за умови підтримки далекобійних ударів, перенесення війни на територію Росії з метою її ослаблення, стримування ворога на фронті. Ще для цього потрібен 19-й пакет санкцій від ЄС, розширення економічного, політичного тиску на Кремль.

Тому якщо сукупність цих факторів і надалі буде елементом тиску на Росію, то одним зі сценаріїв є те, що ми змусимо Путіна піти на припинення вогню і далі, виходячи з наших умов, говорити про якісь перемовини,

– припустив військовослужбовець.

За його словами, якщо цього не станеться, то військова кампанія буде характеризуватися тим, що ЗСУ будуть отримувати зброю у тій кількості, яка потрібна для того, щоб ще більше виснажувати Росію.

Що відбувається на фронті?