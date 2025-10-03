Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. Он описал условия, при которых Владимир Путин захочет пойти на переговоры.

Реален ли 2-й вариант?

Александр Мусиенко отметил, что сценарий, что удастся заставить Россию к прекращению огня и переговоров, является теоретически возможным. В частности, при условии, что изменение подходов, которая демонстрируется администрацией президента США Дональда Трампа, будет зафиксировано на практике.

Говорится о быстрой поставке вооружения, инициативах, направленных на совместное ускоренное производства дронов на короткую перспективу. Также обсуждается возможность передачи Украине ракет Tomahawk. Даже дискуссии об этом пугают Кремль.

Кроме того, это возможно при условии поддержки дальнобойных ударов, переноса войны на территорию России с целью ее ослабления, сдерживания врага на фронте. Еще для этого нужен 19-й пакет санкций от ЕС, расширение экономического, политического давления на Кремль.

Поэтому если совокупность этих факторов и в дальнейшем будет элементом давления на Россию, то одним из сценариев является то, что мы заставим Путина пойти на прекращение огня и дальше, исходя из наших условий, говорить о каких-то переговорах,

– предположил военнослужащий.

По его словам, если этого не произойдет, то военная кампания будет характеризоваться тем, что ВСУ будут получать оружие в том количестве, которое нужно для того, чтобы еще больше истощать Россию.

Что происходит на фронте?