"Два кроки вперед, один назад": що таке російська еластична оборона

Західні ЗМІ пишуть, що російське командування у війні проти України почало використовувати тактику еластичної оборони. Такі дії ворога можуть сповільнювати наше просування.

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що росіяни завдають сильних ударів по позиціях, з яких відходять. За його словами, це не дозволяє українським військовим добре на них закріпитися.

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Що таке еластична оборона

Під час наступу ЗСУ витісняють ворога та займають позиції, які раніше йому належали. Але коли окупанти відходять, то починають максимально спрямовувати на наших військових свої вогневі засоби.

Вони б'ють керованими авіаційними бомбами, працює артилерія, дрони. Так вони не дають нам закріпитися на звільнених позиціях. Після цього росіяни перегруповуються і намагаються контратакувати – у цьому полягає тактика еластичної оборони,

– розповів Денис Попович.

Ці контратаки сповільнюють наші наступальні дії, бо через те, що військові не встигають закріпитися, їм доводиться відступати, а потім знову відбивати позиції.

У такий спосіб – два кроки вперед, один назад – ми й наступаємо. Щобільше, за останніми даними, росіяни підкріпили південний напрямок підрозділами "Шторм Z", що більше ускладнює втримування позицій,

– додав Попович.

Військовий оглядач пояснив тактику росіян в обороні: дивіться відео

Наскільки суттєве підкріплення

На південному напрямку, окрім "Шторм Z", також воюють російські десантні частини, але й вони "зточуються", бо мусять постійно контратакувати. Крім цього, підготовка десантників тривала й важка, тому їх не можуть завжди кидати на такі завдання.

"Тому кидають "Шторм Z", запроваджують "м'ясні штурми" й намагаються кількістю вибивати нас з позицій. Але це все одно ускладнює наступальні дії", – сказав військовий оглядач.

Що відомо про підрозділи "Шторм Z"