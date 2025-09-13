В ОСУВ "Дніпро" сказали, якою зброєю росіяни б'ють найбільше
- Російські окупанти вдосконалюють технології БпЛА, зокрема FPV-дронів, переймаючи технології у ЗСУ.
- Ворог використовує безпілотні технології для заглиблення дронів до 35 кілометрів, що дозволяє їм тероризувати українські логістичні шляхи.
У російських окупантів дуже розвивається напрямок БпЛА. Зокрема, FPV-дронів. Ворог вивчає багато технологій від ЗСУ, переймає та займається їх вдосконаленням.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський. Наприклад, на Добропільському виступі загарбники підтягнули свій так званий елітний підрозділ "Рубікон".
"Дрони були, є і будуть. Цей напрямок зараз дуже розвивається. На Добропільському виступі вони підтягнули свій елітний підрозділ "Рубікон". Це центр розвідки перспективних безпілотних технологій, його створили ще у 2024 році", – сказав він.
Вони вміють у польових умовах вчити російських пілотів. Тому не варто недооцінювати противника. Вони розвідують технології, які використовують українські бійці, та намагаються покращити їх.
Зокрема, тих же FPV-дронів. Їхні FPV-дрони вже летять до 35 кілометрів вглиб. Це фіксували під Добропіллям. Вони збільшують місткість акумуляторів, потужність двигунів, розмір котушки, довжину оптоволокна цього дроту. На жаль, це дозволяє тероризувати наші логістичні шляхи,
– пояснив Бєльський.
Ситуація на фронті: останні новини
У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники продовжують тиснути на полі бою. Протягом минулої доби відбулося 183 бойових зіткнення.
В Інституті вивчення війни зазначили, що окупантам вдалося просунутися на 2 напрямках. Зокрема, росіянам вдалося просунутися на Лиманському напрямку, на північний захід від Ставок (на північ від Лимана). Також російські війська нещодавно просунулися на Великомихайлівському напрямку – у східному Терновому (на південний схід від Великомихайлівки).
Водночас ЗСУ відновили позиції на Новопавлівському напрямку. ЗСУ звільнили Філію (на південь від Новопавлівки).
Ворог продовжує зазнавати серйозних втрат. За минулу добу російська армія втратила ще 950 солдатів та чимало техніки.