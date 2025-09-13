Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський. Наприклад, на Добропільському виступі загарбники підтягнули свій так званий елітний підрозділ "Рубікон".

Читайте також Росія збільшила кількість атак на Харківщині: карта бойових дій 13 вересня

"Дрони були, є і будуть. Цей напрямок зараз дуже розвивається. На Добропільському виступі вони підтягнули свій елітний підрозділ "Рубікон". Це центр розвідки перспективних безпілотних технологій, його створили ще у 2024 році", – сказав він.

Вони вміють у польових умовах вчити російських пілотів. Тому не варто недооцінювати противника. Вони розвідують технології, які використовують українські бійці, та намагаються покращити їх.

Зокрема, тих же FPV-дронів. Їхні FPV-дрони вже летять до 35 кілометрів вглиб. Це фіксували під Добропіллям. Вони збільшують місткість акумуляторів, потужність двигунів, розмір котушки, довжину оптоволокна цього дроту. На жаль, це дозволяє тероризувати наші логістичні шляхи,

– пояснив Бєльський.

Ситуація на фронті: останні новини