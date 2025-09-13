Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский. Например, на Добропольском выступлении захватчики подтянули свое так называемое элитное подразделение "Рубикон".
"Дроны были, есть и будут. Это направление сейчас очень развивается. На Добропольском выступлении они подтянули свое элитное подразделение "Рубикон". Это центр разведки перспективных беспилотных технологий, его создали еще в 2024 году", – сказал он.
Они умеют в полевых условиях учить российских пилотов. Поэтому не стоит недооценивать противника. Они разведывают технологии, которые используют украинские бойцы, и пытаются улучшить их.
В частности, тех же FPV-дронов. Их FPV-дроны уже летят до 35 километров вглубь. Это фиксировали под Добропольем. Они увеличивают емкость аккумуляторов, мощность двигателей, размер катушки, длину оптоволокна этого провода. К сожалению, это позволяет терроризировать наши логистические пути,
– объяснил Бельский.
Ситуация на фронте: последние новости
В Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики продолжают давить на поле боя. За прошедшие сутки произошло 183 боевых столкновения.
В Институте изучения войны отметили, что оккупантам удалось продвинуться на 2 направлениях. В частности, россиянам удалось продвинуться на Лиманском направлении, на северо-запад от Ставок (к северу от Лимана). Также российские войска недавно продвинулись на Великомихайловском направлении – в восточном Терновом (к юго-востоку от Великомихайловки).
В то же время ВСУ восстановили позиции на Новопавловском направлении. ВСУ освободили Филию (к югу от Новопавловки).
Враг продолжает нести серьезные потери. За прошедшие сутки российская армия потеряла еще 950 солдат и немало техники.