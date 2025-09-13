Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский. Например, на Добропольском выступлении захватчики подтянули свое так называемое элитное подразделение "Рубикон".

"Дроны были, есть и будут. Это направление сейчас очень развивается. На Добропольском выступлении они подтянули свое элитное подразделение "Рубикон". Это центр разведки перспективных беспилотных технологий, его создали еще в 2024 году", – сказал он.

Они умеют в полевых условиях учить российских пилотов. Поэтому не стоит недооценивать противника. Они разведывают технологии, которые используют украинские бойцы, и пытаются улучшить их.

В частности, тех же FPV-дронов. Их FPV-дроны уже летят до 35 километров вглубь. Это фиксировали под Добропольем. Они увеличивают емкость аккумуляторов, мощность двигателей, размер катушки, длину оптоволокна этого провода. К сожалению, это позволяет терроризировать наши логистические пути,

– объяснил Бельский.

Ситуация на фронте: последние новости