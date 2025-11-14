До 10 кілометрів щодоби: на Харківщині встановлюють сітки проти дронів
- На Харківщині щодня встановлюють до 10 кілометрів антидронових сіток. Там розбудовують ешелоновану ППО.
- Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про те, як на Харківщині встановлюють антидронові сітки.
На Харківщині посилюють протиповітряну оборону. Там щоденно встановлюють антидронові сітки.
Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, на Харківщині посилено встановлюють антидронові сітки. Кожного дня там зводять до 10 кілометрів цих конструкцій.
До теми Російський дрон вгатив по службовому автомобілю газовиків на Харківщині
Як на Харківщині встановлюють антидронові сітки?
Як розповів голова Харківської ОВА Оле Синєгубов, на Харківщині нарощують ешелоновану протиповітряну оборону. Одна з її частин – антидронові сітки, які встановлюють на дорогах. Вони дозволяють боротися проти російських FPV-дронів.
Наразі першочергово планують накрити 980 кілометрів різних доріг. Масштаби дійсно великі, але кожного дня покривається певна відстань.
Пріоритетні напрямки зараз – Куп'янський та Ізюмський. Також є Лозівський напрямок. Далі будемо дивитися за обставинами,
– сказав Синєгубов.
Зверніть увагу! Російські окупанти вбивають цивільних на Харківщині. Ворожий FPV атакував групу людей, яка їхала за пенсією та продуктами.
Ситуація на Харківщині: коротко
- Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів про те, яка ситуація зараз на Куп'янському напрямку. Там вдалося покращити становище.
- Попри це, є ділянка, де ситуація залишається складною. Там противник тримає під вогнем переправи. Інженерні підрозділи роблять титанічну роботу на цьому напрямку.
- Також нещодавно Росія вдарила "Шахедами" по автотранспортному підприємству у Харкові. На зміні було 15 людей, але вони вчасно перейшли в укриття.