До 10 кілометрів щодоби: на Харківщині встановлюють сітки проти дронів

На Харківщині посилюють протиповітряну оборону. Там щоденно встановлюють антидронові сітки.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, на Харківщині посилено встановлюють антидронові сітки. Кожного дня там зводять до 10 кілометрів цих конструкцій.

Як на Харківщині встановлюють антидронові сітки?

Як розповів голова Харківської ОВА Оле Синєгубов, на Харківщині нарощують ешелоновану протиповітряну оборону. Одна з її частин – антидронові сітки, які встановлюють на дорогах. Вони дозволяють боротися проти російських FPV-дронів.

Наразі першочергово планують накрити 980 кілометрів різних доріг. Масштаби дійсно великі, але кожного дня покривається певна відстань.

Пріоритетні напрямки зараз – Куп'янський та Ізюмський. Також є Лозівський напрямок. Далі будемо дивитися за обставинами,

– сказав Синєгубов.

