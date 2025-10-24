У бій йдуть хворі, поранені та новобранці, – ISW про ситуацію із росіянами на Харківщині

Оновлені дані ISW за 23 жовтня свідчать, що росіяни у Харківській області на жодному із напрямків не мають просувань. А російське командування перебільшує свої успіхи там.

Зазначається, що на одному із напрямків воно кидає в бій новобранців, на іншому – хворих та поранених. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

Дивіться також Тиск окупантів на фронті, просування ворога на декількох напрямках: звіт і карти ISW

Яка ситуація на Харківщині?

22 та 23 жовтня росіяни продовжували наступ на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Синельникового та Тихого.

В ISW зазначають, що російський мілблогер, пов'язаний з Північним угрупованням військ, звинуватив російських командирів у перебільшенні їхніх просувань поблизу Синельникового в офіційних звітах.

"Мілблогер стверджував, що сума поступових успіхів у цих російських звітах, якщо вони правдиві, дорівнювала б просуванню російських військ приблизно на 11 кілометрів у районі Синельникового з 1 вересня, але насправді лінія фронту не змінилася", – пишуть аналітики.

Мілблогер також обурювався, що командування на цьому напрямку відправляє недостатньо навчену піхоту. У бій посилають хворих або поранених солдатів з лікарень.

Також речник бригади ЗСУ, що діє на півночі Харківщини розповів, що окупанти втратили щонайменше 15 тисяч убитими в бою на Вовчанському напрямку з травня 2024 року.

Він зазначив, що значна частина російських солдатів, які діють там, є новобранцями.

Ситуація на фронті: останні новини