Доводиться ризикувати: яка мета тиску окупантів на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Окупанти продовжують проводити численні атаки та намагаються прорвати оборону ЗСУ на Куп'янсько-Лиманській лінії фронту. І напружена ситуація на цьому напрямку ймовірно триватиме й надалі.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зазначивши, що така ситуація створює додаткові виклики для Збройних Сил України.

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ЗСУ виконують колосальне завдання на Сході

Водночас командувач Сухопутних військ Олександр Сирський наголосив, що росіяни на Півдні планують взяти реванш, щоб перехопити ініціативу на важливих напрямках фронту.

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А Сили оборони на сьогодні мають виконувати комбіновані завдання. З одного боку боронити Схід, а з іншого – проводити контрнаступальні дії на Півдні.

Українські сили повинні продовжувати просування на Південному фронті, тому що це є пріоритетом для нас. Нам також важливо тримати позиції на Сході. Але потрібно розуміти, що план ворога – перевести нас остаточно в режим стратегічної оборони,

– наголосив військовий оглядач.

Проте й Сили оборони на Східному фронті виконують колосальне завдання для підтримки наступальних дій на Півдні, оскільки сковують та стримують чисельні російські підрозділи.

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Ворог буде вимушений маневрувати

І як тільки українські війська матимуть успіхи та позитивний розвиток контрнаступу на Півдні, ворог буде вимушений маневрувати своїми резервами й зокрема переміщати їх зі Сходу на Південь.

Якщо ж припустити, що противник матиме успіх на Куп'янсько-Лиманському напрямку, це означатиме, що й ми мусимо посилювати там фронт. І цілком зрозуміло, що генерал-полковник Сирський та командувачі, відповідальні за Східне угруповування військ, хочуть зберегти своїх людей, позиції та не віддати ворогові території, які були відвойовані та звільнені рік тому під час контрнаступу ЗСУ.

"Але потрібно розуміти, що однаково воювати на високому рівні, проводячи захисну операцію та наступальну компанію, це складно. Тому доводиться ризикувати", – підкреслив Олександр Мусієнко.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За минулу добу ЗСУ відбили атаки противника на Куп'янському напрямку поблизу Новоселівського на Луганщині. Окупанти ж обстріляли з артилерії та мінометів зокрема такі населені пункти як Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщане у Харківській області.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що два тижні тому Куп'янський напрямок був епіцентр бойових дій, а окупанти "докладали всі зусилля", щоб прорвати оборону та дійти до Куп'янська. Однак це не вдалося ворогу.

Також бійці ЗСУ, що стримують ворога на Куп'янському напрямку розповіли, що окупанти перекинули на цю ділянку фронту велику кількість техніки та особового складу. Штурми ж здійснює піхота противника, яка, за словами українських військових, має "екіпірування з якихось азійських країн". Ці загарбники "майже ідеально знають тактику" та є доволі освіченими у військовому плані.