Приходится рисковать: какова цель давления окупантов на Купянско-Лиманском направлении

Оккупанты продолжают проводить многочисленные атаки и пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянско-Лиманской линии фронта. И напряженная ситуация на этом направлении вероятно будет продолжаться и дальше.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что такая ситуация создает дополнительные вызовы для Вооруженных Сил Украины.

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ВСУ выполняют колоссальное задание на Востоке

В то же время командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подчеркнул, что россияне на Юге планируют взять реванш, чтобы перехватить инициативу на важных направлениях фронта.

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А Силы обороны сегодня должны выполнять комбинированные задачи. С одной стороны, защищать Восток, а с другой – проводить контрнаступательные действия на Юге.

Украинские силы должны продолжать продвижение на Южном фронте, потому что это приоритет для нас. Нам также важно удерживать позиции на Востоке. Но нужно понимать, что план врага – перевести нас окончательно в режим стратегической обороны,

– подчеркнул военный обозреватель.

Однако и Силы обороны на Восточном фронте выполняют колоссальное задание для поддержки наступательных действий на Юге, поскольку сковывают и удерживают многочисленные российские подразделения.

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Враг будет вынужден маневрировать

И как только украинские войска будут иметь успехи и позитивное развитие контрнаступления на Юге, враг будет вынужден маневрировать своими резервами и, в частности, перемещать их с Востока на Юг.

Если же предположить, что противник будет иметь успех на Купянско-Лиманском направлении, это означает, что и мы должны усиливать там фронт. И вполне понятно, что генерал-полковник Сырский и командующие, ответственные за Восточную группировку войск, хотят сохранить своих людей, позиции и не отдать врагу территории, отвоеванные и освобожденные год назад во время контрнаступления ВСУ.

"Но нужно понимать, что одинаково воевать на высоком уровне, проводя защитную операцию и наступательную кампанию, это сложно. Поэтому приходится рисковать", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Ситуация на Купянском направлении

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки противника на Купянском направлении вблизи Новоселовского в Луганской области. Оккупанты же обстреляли из артиллерии и минометов в частности такие населенные пункты как Масютовка, Синковка, Ивановка, Кисловка, Табаевка и Песчаное в Харьковской области.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что две недели назад Купянское направление было эпицентром боевых действий, а оккупанты "прилагали все усилия", чтобы прорвать оборону и дойти до Купянска. Однако это не удалось противнику.

Также бойцы ВСУ, сдерживающие врага на Купянском направлении, рассказали, что оккупанты перебросили на этот участок фронта большое количество техники и личного состава. Штурмы же совершает пехота противника, которая, по словам украинских военных, имеет "экипировку из каких-то азиатских стран". Эти захватчики "почти идеально знают тактику" и достаточно образованны в военном плане.