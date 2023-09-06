Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ. Генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що агресор не полишає плану вийти на кордони Донеччини та Луганщини.

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Росіяни готують штурмові загони, продовжують заміну військ

Противник не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу,

– наголосив Сирський.

На Куп'янському напрямку окупанти завершують підготовку штурмових загонів. Там ворог щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів.

На Лиманському – агресор продовжує заміну військ на частини 25 армії, що сформовані та перекинуті з території Росії. На Бахмутському – тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції. Втім, наші підрозділи героїчно, крок за кроком, вибивають загарбників з української землі.

Командувач Сухопутних військ зауважив, що у таких непростих умовах необхідно приймати миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника та загрози, які виникають з його боку. Розв'язанню цих питань була присвячена робота Сирського у військових частинах ОТУ Лиман та Соледар.

Зокрема, спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань, бригад були розглянуті всі можливі варіанти дій ворога і прийняті найбільш ефективні управлінські рішення.

Основне наше завдання – забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку. Та головне – зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників,

– підкреслив генерал-полковник.

Також наголосив, що вірить у наших героїв. Україна переможе.

Сырский на Востоке / Фото Military Media Center

Зеленський відвідав бригади, які наступають під Бахмутом

Напередодні, 5 вересня, українських лідер відвідав бригади, що наступають під Бахмутом.