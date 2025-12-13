Путіна пошили в дурні: експерт розкрив, що стало великою несподіванкою для росіян у Куп'янську

Попри заяви Кремля про нібито захоплений Куп'янськ, місто залишається під контролем українських сил. Найкращим підтвердженням цього став приїзд до Куп'янська Володимира Зеленського.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, як Силам оборони вдалося відкинути ворога та зламати його плани. Він також зазначив, як Куп'янська операція може вплинути на позицію США щодо війни в Україні.

Важливо Сили оборони контратакували в Куп'янську, ворог просунувся біля Костянтинівки: звіт і карти ISW

Як українці здійснили успішну операцію в Куп'янську?

Кузан наголосив, що звільнення Куп'янська – це приклад комплексної операції. Місто розташоване на лівому березі річки Оскіл, і для того, щоб його деблокувати, потрібно перерізати шляхи постачання російському угрупуванню, – у кількох селах на правому березі Осколу.

"Завдяки тому, що операція була грамотно побудована та злагоджена, попри те, що українські сили на цьому відтинку фронту були значно менші, ніж російські, вдалося швидко і успішно її провести. Це те, чого не чекали росіяни, і те, чого вони не спромоглися досягти, навіть забезпечуючи контроль над цими територіями", – підкреслив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Зверніть увагу! Внаслідок української операції в Куп'янську, російські війська виявилися заблокованими у північній частині міста – фактично на його околицях. Йдеться, за попередньою інформацією, про близько 200 окупантів, які не мають прямого сполучення зі своїми тилами. Росіяни, за словами Сергія Кузана намагаються закидувати їм з допомогою дронів боєкомплект, воду, провізію, медикаменти.

Також в оперативному сенсі відбувся зрив планів ворога щодо просування на північ, в напрямку на північ Донецької області. З'єднання Куп'янського напрямку, який мав просуватися з півночі на південь, та Лиманно-Сіверського, що рухався б зі сходу на захід, мало, як зауважив він, забезпечити росіянам контроль над північчю Донеччини.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Це б означало, що ворог міг би тиснути з півночі на агломерацію Святогірська, Слов'янська і Краматорська. Але Куп'янська операція зірвала ці плани ворога.

"Ба більше, вона пошила в дурні Володимира Путіна, який говорив про те, що Куп'янськ нібито перебуває під контролем Росії", – відзначив Сергій Кузан.

Як у США сприйняли успішні дії України у Куп'янську?

Також Куп'янська операція спричинила розголос у геополітичній площині. Президент США заявляв, що Росія буцімто все одно захопить українські території в Донецькій області, тому Україні, мовляв, треба віддати їх безкровно. До того ж росіяни тиснули на полі бою.

Саме в цей момент у звільнений Куп'янськ навідується президент України, на якого здійснюється тиск з усіх боків. Його звернення звідти доклало величезної роботи Держдепу США і всім, хто відповідав за так званий мирний трек в адміністрації Трампа,

– наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці.

У владних коридорах у США, за його словами, зараз обговорюють блискавичну операцію українських сил у Куп'янську, яка створила багато проблем для проросійського крила в американській владі. Тому є надія, що після цього його вплив буде зменшуватися у Вашингтоні.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку?