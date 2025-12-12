Операція тривала пів року, – командир "Ахіллесу" поділився деталями успіху ЗСУ в Куп'янську

Сили оборони України відкинули окупантів в Куп'янську Харківської області. Раніше диктатор Путін хвалився, що росіяни нібито окупували місто.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що український народ має бути гордим за цю операцію. Фактично вдалося придушити можливості ворога з окупації правобережного Куп'янська.

Яка ситуація в Куп'янську?

Як наголосив військовий, уся операція тривала фактично пів року. Саме стільки часу пішло на те, аби заблокувати ворога; задавати можливості інфільтруватися в місто та зачищати його осередки в місті.

Крім того, президент Володимир Зеленський продовжує працювати над тим, аби відкрити очі Заходу на брехню Путіна. Насправді він записував відео в небезпечному місці.

Скажу вам відверто, що я затягуюсь в Куп'янськ по іншій дорозі. І певний час йду пішки. Тому що активність ворожої артилерії та дронів достатньо висока. Президент проявив мужність і показав цивілізованому світу, який нас підтримує, а також президенту США здобутки українського війська. Він спростував брехню, в яку Путін вкидає мільйони доларів,

– наголосив Федоренко.

Різні підрозділи Сил оборони України спрацювали як єдиний механізм. Тут проробили колосальну роботу.

Ситуація в Куп'янську: коротко