Минулого тижня через тимчасово окупований Маріуполь ворог перекидав вантажівки з цистернами на Запорізький напрямок. Вони побоюються одного "сценарію".

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що окупанти роблять це з питань безпеки. Вночі значно важче зафіксувати переміщення техніки. Вони побоюються атак українських дронів.

Що окупанти перевозили через Маріуполь?

Як наголосив Андрющенко, нещодавно окупанти перекидали велику колону вантажівок з паливом. Вони змушені це робити, адже вже раніше були атаки по поїздах з паливом. Також схожі удари ставалися і на території Росії.

Зараз вони бояться перекидати паливо залізницею по Запорізькій області, бо там працюють наші дрони. В Росії також були удари по залізниці. Там ускладнений рух. Вони змушені повертатися до перекидання вантажівками,

– зазначив Андрющенко.

Ворог не вперше перевозить паливо вантажівками. Раніше такі ситуації траплялися. Однак переважно це було по 3-4-5 вантажівок з цистернами. А цьому разу окупанти їхали величезною колоною з 15-20 вантажівками. І це було несподівано.

Загалом ворог не припиняє перевозити різні ресурси на Запорізький напрямок. Нещодавно туди перемістили багато російських строковиків, які нещодавно підписали контракт.

Формально вони вже не строковики, адже їх змусили підписати контракт. Везуть з усієї Росії. Багато поранених по шпиталях. Все це демонструє, що Росія потроху відчуває певні проблеми з рекрутингом, якщо вже дійшло до того, що перекидають досить багато строковиків на лінію фронту,

– сказав Андрющенко.

Яка ситуація в Маріуполі: коротко