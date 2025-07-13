Про це в етері 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, уточнивши, що цей залізничний вузол – один з найбільших для стоянки, там розміщувалась велика кількість теплопотягів, цистерн, вантажівок.

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Куди прийшлися удари?

Удар був по залізничному вузлу. Вщент вигоріла ще й підстанція, тому досі значна частина Маріупольського району перебуває без електропостачання, як і суттєва кількість російський військових баз, вони зараз увімкнули генератори.

Також внаслідок атаки спалено декілька залізничних цистерн, які розміщувались на станції "Кальчик" і, за попередньою інформацією, два теплопотяги,

– повідомив Андрющенко.

Удар прийшовся вночі з п'ятниці на суботу, під атакою опинився не лише залізничний вузол, а й місце базування російських окупантів. Зі слів керівника Центру вивчення окупації, це була перша за останній рік атака по місцю зосередження особового складу противника, що розміщувався трохи західніше від Кальчика.

Після удару туди їздило три екіпажі "швидкої", які потім привезли до шпиталю 12 поранених. Зі слів Андрющенка, начебто є загиблі, але про їхню кількість поки що невідомо.

Нарешті дочекались, люди прокинулись і зраділи, що про них пам'ятають, а не наші люди згадали, що війна скрізь, вона може відчуватись і в Маріуполі,

– озвучив керівник Центру вивчення окупації.

Як підсумував Андрющенко, це була абсолютно влучна операція, яка стала для росіян несподіванкою. Він висловив сподівання, що це лише початок.