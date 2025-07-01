Ворог постійно перекидає через Маріуполь військову техніку та особовий склад. Проте останнім часом у місті помічені інженерні війська. Керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу про імовірний задум окупантів.

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На будівництві працюють виключно росіяни

Андрющенко зазначив, що наразі встановлюється, яке саме будівництво ведуть росіяни. Окупанти стверджують, що зводять металургійний завод, а насправді цех з переплавки металобрухту.

Проте є гіпотеза, яка підтверджується певними даними на землі, що в районі аглофабрики на території металургійного комбінату Ілліча росіяни ведуть будівництво якогось військового виробництва. Саме туди їде військова інженерна техніка,

– пояснив керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя.

Це, на його думку, означає, що росіяни дійсно перетворюють Маріуполь на російську військову базу, яку буде розташовано, зокрема, на комбінаті Ілліча.

Цілком можливо, що окупанти там будують не металургійний комбінат, а підземні заводи зі збирання дронів чи щось подібне,

– припустив він.

Будівництво рухається шаленими темпами на площі приблизно 18 гектарів. Окупанти зняли там великий шар землі. І це, за словами Андрющенка, не пов'язано з будівництвом об'їзної дороги, що розташована поруч.

Відстежити, що відбувається на цьому об'єкті доволі важко, тому що він розташований фактично за містом і туди потрібно спеціально їхати, щоб все роздивитися. Всі дороги туди перекриті, як зазначив він, і під'їхати до того будівництва дуже складно, якщо ти не мешкаєш поруч в селах, що розташовані поруч.

Також на будівництві працюють виключно росіяни, яких завозять вахтовим методом. При цьому жодного маріупольця туди не наймають.

Рано чи пізно ми з'ясуємо, що там будують, та розповімо,

– підкреслив керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя.

Петро Андрущенко сподівається, що, можливо, ті, хто ухвалює рішення із завдання ударів українськими дронами, дослухаються та вчасно зітруть це будівництво з лиця землі, адже його розташування відоме. Це має відбити бажання окупантів розвивати військове будівництво на території Маріуполя.

Нагадаємо, що росіяни планують побудувати кільцеву дорогу в Маріуполі. Транспортний обхід потрібний окупантам, щоб їхня техніка та машини не стояли у заторах в місті дорогою з Криму.