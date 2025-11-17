У лавах ворога під Покровськом наростає хаос: через що бідкаються росіяни
- Кремль намагається захопити Покровськ, але стикається з великими втратами і хаосом через відсутність координації серед війська.
- Російські оператори БпЛА часто завдають ударів по власних підрозділах, що викликано проблемами з внутрішньою координацією та адаптацією новоприбулих військових.
Кремль планує захопити Покровськ до кінця листопада цього року, але ворог зазнає великих втрат. Крім того, серед окупантів панує хаос через відсутність злагодженості.
Все це є наслідком постійної роботи "конвеєра" новоприбулих військових. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Іван Тимочко, зазначивши, що це допомагає українським оборонцям на тактичному рівні.
Чому росіяни бідкаються під Покровськом?
Партизани руху "Атеш", посилаючись на власні джерела у війську ворога, повідомили, що росіяни під Покровськом все частіше потерпають від "дружнього вогню", російські оператори БпЛА все частіше завдають ударів по власних штурмових підрозділах.
Військовий оглядач пояснив, що "дружній вогонь" є свіченням того, що противник ганяє своє військо без внутрішньої координації. Зокрема, диверсійні групи можуть не повідомляти суміжників про те, що вони планують висуватись.
"Дружній вогонь" – це взагалі така російська традиція. Вони самі збивають свої літаки, не кажучи вже про окремих піхотинців. Тут нічого дивного немає. Росіяни вже бідкаються, що цей хаос створюють українські спецпідрозділи,
– наголосив він.
За словами Тимочка, все це є наслідком ворожої стратегії прихованого просочування, але сучасне поле бою є доволі змішане. Крім того, окупанти часто перевдягаються у цивільний одяг і їхні ж військові не можуть зрозуміти, що це "свої".
Цікаво! У "Атеш" також зазначили, що на Покровському напрямку між штурмовиками та операторами БпЛА зростає відкрита конфронтація. Агенти фіксують перестрілки, а дронарів усе частіше звинувачують у нібито роботі на користь українців.
Оскільки Росія постійно завозить на Покровський напрямок нових штурмовиків, вони не можуть адаптуватись та звикнути один до одного. Новоприбулі росіяни також не можуть налагодити контакт з суміжними підрозділами, що в майбутньому призводить до проблем.
Ситуація біля Покровська: дивіться на карті
Військовий оглядач додав, що ворогу начхати на втрати, тому російське командування часто може "обнуляти своїх за провини". Стратегічно це не змінить ситуацію на полі бою, але все ж в такий спосіб противник виконує тактичну роботу замість ЗСУ.
Останні новини з Покровського напрямку: коротко
- Росіяни повернулися до відомої тактики інфільтрації через неефективність механізованих штурмів – ворог проникає через українські позиції невеликими піхотними групами по 2 – 3 військових.
- Водночас у CNN повідомили про "нового учасника" на полі бою, який "воює" на боці обох сторін. Мовиться про туман, через що ускладнюється використання дронів як росіянами, так і українцями.
- У Генштабі повідомили, що українські війська провели пошуково-ударні дії на Покровському напрямку. Вдалося знищити 39 окупантів, загальні ж втрати росіян становлять 60 осіб.