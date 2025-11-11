Військовий експерт назвав головне питання, яке стоїть перед ЗСУ в Покровську
- Покровськ є стратегічно важливою точкою на мапі України, і ЗСУ намагатимуться тримати його оборону.
- Військовий експерт прогнозує, що якщо відійти від Покровська, ворог у великій кількості особового складу піде на Слов'янськ, Костянтинівку.
Ситуація в Покровську загострена, однак про відступ звідти українських військових не йдеться. Сьогодні вочевидь вище командування ЗСУ поставило їм завдання продовжувати утримувати місто.
Про це в етері 24 Каналу наголосив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, підкресливши, що Покровськ стратегічно важлива точка на мапі України.
Куди може сунути ворог після Покровська?
Покровськ важливий сьогодні не тим, що через нього пролягає дорога. Її вже перерізали, постачання на Слов'янсько-Краматорську агломерацію відбувається іншими шляхами. Військовий експерт пояснив, що важливість полягає у тому, що якщо ворогу вдасться вирівняти лінію фронту, то зі сконцентрованих там 170 тисяч бійців орієнтовно 150 підуть далі.
Вони підуть штурмувати на інші напрямки. З великою ймовірністю це буде Слов'янськ, Костянтинівка,
– прогнозує Нарожний.
Він переконаний, що Сили оборони України будуть надалі утримувати Покровськ, аби не дати ворогу реалізувати свої плани з просування далі. Зараз основне питання, як пояснив військовий експерт, полягає у тому, як українському війську налагодити логістику.
"Щоб це зробити, треба відкидати ворога з флангів. Чим зараз вочевидь займається 7-й корпус ДШВ й інші підрозділи. В Мирнограді не тільки 7-й корпус, а й 38-ма бригада морської піхоти, це потужний підрозділ, який вміє воювати. Тому наразі не йдеться про критичну ситуацію й відведення військ", – підсумував Нарожний.
До відома! У 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ повідомили, що в Покровську наразі концентрується понад 300 російських бійців. Вони проникли в місто через його південні околиці, залучивши легку техніку й скориставшись туманною погодою. Ціль окупантів – дістатися північних меж Покровська, аби взяти агломерацію в оточення.
Ситуація довкола Покровська: дивіться на карті
Як ситуацію в Покровську коментують інші експерти?
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан звернув увагу на те, що ворог знизив інтенсивність атак. Він припускає, що це могло статися через несприятливу погоду. Він розповів, що в районі Мирнограда окупанти збільшили тиск. Щодо Покровська, там противник буде намагатися нарощувати сили й збільшити "сіру зону".
Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман розповів, що живої сили противнику на Покровську напрямку вистачає. Будь-які затишшя там свідчать не про виснаженість ворога, а про проведення тактичних ротацій, підготовки до нових штурмів. Він прогнозує, що росіяни скоро активізуються та залучать для просування мотоциклетну техніку.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ і політичний експерт Олександр Мусієнко наголосив, що українські оборонці відбили першу хвилю масштабних штурмів російської армії. Він повідомив, що наразі тривають бої за окремі ділянки міста. Штурмовикам з обох боків рухатися по Покровську вкрай складно, адже і наша армія, і противник використовують велику кількість БпЛА.