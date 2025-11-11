Військовий експерт назвав головне питання, яке стоїть перед ЗСУ в Покровську

Ситуація в Покровську загострена, однак про відступ звідти українських військових не йдеться. Сьогодні вочевидь вище командування ЗСУ поставило їм завдання продовжувати утримувати місто.

Про це в етері 24 Каналу наголосив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, підкресливши, що Покровськ стратегічно важлива точка на мапі України.

Дивіться також Ганьба, якої Путін не уникне: військовий оглядач вказав на особливість оборони Покровська

Куди може сунути ворог після Покровська?

Покровськ важливий сьогодні не тим, що через нього пролягає дорога. Її вже перерізали, постачання на Слов'янсько-Краматорську агломерацію відбувається іншими шляхами. Військовий експерт пояснив, що важливість полягає у тому, що якщо ворогу вдасться вирівняти лінію фронту, то зі сконцентрованих там 170 тисяч бійців орієнтовно 150 підуть далі.

Вони підуть штурмувати на інші напрямки. З великою ймовірністю це буде Слов'янськ, Костянтинівка,

– прогнозує Нарожний.

Він переконаний, що Сили оборони України будуть надалі утримувати Покровськ, аби не дати ворогу реалізувати свої плани з просування далі. Зараз основне питання, як пояснив військовий експерт, полягає у тому, як українському війську налагодити логістику.

"Щоб це зробити, треба відкидати ворога з флангів. Чим зараз вочевидь займається 7-й корпус ДШВ й інші підрозділи. В Мирнограді не тільки 7-й корпус, а й 38-ма бригада морської піхоти, це потужний підрозділ, який вміє воювати. Тому наразі не йдеться про критичну ситуацію й відведення військ", – підсумував Нарожний.

До відома! У 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ повідомили, що в Покровську наразі концентрується понад 300 російських бійців. Вони проникли в місто через його південні околиці, залучивши легку техніку й скориставшись туманною погодою. Ціль окупантів – дістатися північних меж Покровська, аби взяти агломерацію в оточення.

Ситуація довкола Покровська: дивіться на карті

Як ситуацію в Покровську коментують інші експерти?