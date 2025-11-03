Тиск буде шалений, – ветеран пояснив дії росіян на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку дуже важка. Тривають запеклі бої. Ворог перекинув на цей напрямок велику кількість військ. Володимир Путін поставив завдання захопити Покровськ до середини листопада.

Однак ЗСУ протидіють окупантам. Це в ефірі 24 Каналу зауважив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман.

Які плани ворога?

Олексій Гетьман зазначив, що росіяни намагаються проникнути в місто групами по дві – три особи. Там вони займають покинуті будівлі, підвали, уникають лобових зіткнень з нашими підрозділами, ховаються і намагаються накопичитись.

У Покровську складна ситуація вже досить тривалий час. Там йдуть дуже запеклі бої. Влітку була інформація, що росіяни накопичили 111 тисяч військових на цьому напрямку. Потім повідомлялося про 150 тисяч, а нещодавно – 170 тисяч.

ЗСУ здійснили контрудар біля Добропілля, звільнили там до 200 квадратних кілометрів української території, відрізали виступ росіян, які там прорвалися.

Путін дав черговий наказ захопити Покровськ до середини листопада. Вже дату не називають. Він боїться називати дату, бо розуміє, що, найімовірніше, нічого не вдасться зробити. Але тиск буде шалений,

– підкреслив майор у відставці.

Метою росіян є повна окупація Донбасу. Була інформація, що раніше вони планували досягнути цієї цілі до кінця 2025 року. Зараз ворог переніс ці плани на літо 2026 року.

