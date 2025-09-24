Інтенсивність російських штурмів на Лиманському напрямку не спадає. В основному ворог штурмує малими піхотними групами. Також загарбники застосовують мотоцикли.

Однак українські захисники намагаються уражати росіян ще до того, як вони доходять до переднього краю. Це в ефірі 24 Каналу зауважив тво заступника командира 3 мехбату Fireflies 66ОМБр Роман (Говерла) Копаниця.

"Ми стараємося їх знаходити ще у їхній точці висування. Тоді нам вдається їх уражати ще до того моменту, коли вони дістаються до нашого переднього краю", – сказав він.

Як штурмують росіяни?

Роман (Говерла) Копаниця розповів, що основне завдання окупантів у цих штурмах – вклинитися в українські рубежі між піхотними позиціями і почати закопуватися. Якоїсь тактики і підготовки у ворога немає.

У них теж, мабуть, дефіцит кадрів. Тому що буває інколи, що йдуть вже за 60 років. Йдуть і кульгаві, і поранені. Але їхні командири їх все одно штовхають вперед попри поранення та виснаження,

– додав військовий.

Зазначимо, що нині 66 ОМБр проводить важливий збір на дрони та необхідне комплектовання до них. Долучитися можна за посиланням.

Що відбувається на Лиманському напрямку?