Скористалися ситуацією: генерал армії пояснив, що росіяни задумали на Сумщині

Російські окупанти активізувалися на Сумщині. Окупанти скористалися тим, що на цій ділянці пішло певне "затишшя".

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що певні бойові дії на Сумщині відновилися. Нещодавно була інформація, що окупанти пробралися в село Грабовське.

Яка ситуація на Сумщині?

Як наголосив Маломуж, свого часу Сили оборони стримали наступ ворога на цьому напрямку. Далі пішло "послаблення" певних позицій через відсутність атак з боку ворога.

Зараз бойові дії активізувалися. Командування обов'язково зверне на це увагу та залучить додаткові підрозділи.

Думаю, що перспектив у ворога тут не буде,

– сказав Маломуж.

Що відбувається на Сумщині: дивіться карту бойових дій

Інцидент в селі Грабовське: коротко