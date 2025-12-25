Скористалися ситуацією: генерал армії пояснив, що росіяни задумали на Сумщині
- Російські окупанти активізувалися на Сумщині. Зокрема вони проникли в село Грабовське.
- Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив, що відбулося на Сумщині.
Російські окупанти активізувалися на Сумщині. Окупанти скористалися тим, що на цій ділянці пішло певне "затишшя".
Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що певні бойові дії на Сумщині відновилися. Нещодавно була інформація, що окупанти пробралися в село Грабовське.
Яка ситуація на Сумщині?
Як наголосив Маломуж, свого часу Сили оборони стримали наступ ворога на цьому напрямку. Далі пішло "послаблення" певних позицій через відсутність атак з боку ворога.
Зараз бойові дії активізувалися. Командування обов'язково зверне на це увагу та залучить додаткові підрозділи.
Думаю, що перспектив у ворога тут не буде,
– сказав Маломуж.
Що відбувається на Сумщині: дивіться карту бойових дій
Інцидент в селі Грабовське: коротко
- 21 грудня стало відомо, що російські окупанти проникли в село Грабовське Сумської області. Вони захопили в полон понад 50 цивільних громадян України. Переважно це були люди похилого віку, які раніше відмовилися евакуюватися.
- Аналітики DeepState зазначили, що ворог досить легко зайшов в село. Адже цю ділянку фактично не обороняли. Військові давали місцевим свою зброю, не реагували на ворожі дрони. А їхню роботу ніхто не перевіряв.
- Зараз Грабовське перейшло до сірої зони. Українські безпілотники тримають окупантів під прицілом. З часом буде зрозуміло, чи ворог буде накопичуватися в селі, чи піде з нього.