Воспользовались ситуацией: генерал армии объяснил, что россияне задумали на Сумщине

Российские оккупанты активизировались на Сумщине. Оккупанты воспользовались тем, что на этом участке пошло определенное "затишье".

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что определенные боевые действия на Сумщине возобновились. Недавно была информация, что оккупанты пробрались в село Грабовское.

Какова ситуация на Сумщине?

Как отметил Маломуж, в свое время Силы обороны сдержали наступление врага на этом направлении. Далее пошло "ослабление" определенных позиций из-за отсутствия атак со стороны врага.

Сейчас боевые действия активизировались. Командование обязательно обратит на это внимание и привлечет дополнительные подразделения.

Думаю, что перспектив у врага здесь не будет,

– сказал Маломуж.

Что происходит на Сумщине: смотрите карту боевых действий

Инцидент в селе Грабовское: коротко