Воспользовались ситуацией: генерал армии объяснил, что россияне задумали на Сумщине
- Российские оккупанты активизировались на Сумщине. В частности они проникли в село Грабовское.
- Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил, что произошло на Сумщине.
Российские оккупанты активизировались на Сумщине. Оккупанты воспользовались тем, что на этом участке пошло определенное "затишье".
Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что определенные боевые действия на Сумщине возобновились. Недавно была информация, что оккупанты пробрались в село Грабовское.
Какова ситуация на Сумщине?
Как отметил Маломуж, в свое время Силы обороны сдержали наступление врага на этом направлении. Далее пошло "ослабление" определенных позиций из-за отсутствия атак со стороны врага.
Сейчас боевые действия активизировались. Командование обязательно обратит на это внимание и привлечет дополнительные подразделения.
Думаю, что перспектив у врага здесь не будет,
– сказал Маломуж.
Инцидент в селе Грабовское: коротко
- 21 декабря стало известно, что российские оккупанты зашли в село Грабовское Сумской области. Они захватили в плен более 50 гражданских граждан Украины. Преимущественно это были пожилые люди, которые ранее отказались эвакуироваться.
- Аналитики DeepState отметили, что враг достаточно легко зашел в село. Ведь этот участок фактически не обороняли. Военные давали местным свое оружие, не реагировали на вражеские дроны. А их работу никто не проверял.
- Сейчас Грабовское перешло в серую зону. Украинские беспилотники держат оккупантов под прицелом. Со временем будет понятно, будет ли враг накапливаться в селе или уйдет из него.