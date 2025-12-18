Росіяни заявили про "захоплення" Вовчанська: що насправді відбувається у місті

Російська пропаганда заявляє про захоплення Вовчанська. Однак такі повідомлення можна віднести до категорії про "захоплення" Покровська та Куп'янська.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що майже все місто є сірою зоною. Його не контролює противник, але й не українська армія.

Що насправді відбувається у Вовчанську?

Військовий експерт пояснив, що контроль міста – це коли військові закріпились на цій території. Водночас у Вовчанську більшість будинків знищені. Тому наразі ні Україна, ні Росія не можуть говорити про повний контроль над ним.

80% міста – це сіра зона, в якій пересуваються і наші, і російські війська. Там ідуть боєзіткнення,

– наголосив він.

Бої у Вовчанську: дивіться на карті

Крім того, якби росіяни справді повністю окупували Вовчанськ, вони б зробили з нього свою військову базу, де б накопичували особовий склад, техніку, боєприпаси. В такому випадку противник рухався б далі і бої ішли за 5 – 10 кілометрів від міста. Однак цього немає.

