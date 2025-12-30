У Росії почались проблеми навіть у найменш вразливій галузі: що сталося
- У Росії спостерігаються проблеми з відновленням бронетехніки через дефіцит якісних матеріалів.
- Кремль активно фінансує агітацію для залучення робочої сили через російських ютуб-блогерів, щоб компенсувати дефіцит людського потенціалу.
Ситуація всередині Росії складна через війну проти України. Проблеми спостерігаються навіть з ВПК та конкретними галузями.
Зокрема, з відновленням бронетехніки, розконсервацією. Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, що у Росії все менше якісних матеріалів.
"Не все добре і в самому ВПК. Вперлися в стелю. Плюс є певні підгалузі, де є проблеми. Наприклад, це відновлення бронетехніки, розконсервація. Все менше якісного матеріалу. Коли збирають один танк з трьох, просто падає виробництво", – підкреслив він.
Які ще факти є показовими?
Ігор Чаленко зауважив показовий факт, що агітація щодо роботи у Єлабузі проходить у вигляді проплаченої реклами у російських ютуб-блогерів, які роблять різні огляди. Тобто триває широка агітація щодо залучення людського потенціалу. Це означає, що зараз з цим величезний дефіцит. Кремль намагається фінансувати таку пропаганду, як може.
Крім того, потрібно активно аналізувати, як Росія використовує сусідні країни чи інших партнерів для випробовування власної зброї. Наприклад, українські OSINT-аналітики публікували цікаве дослідження, як з Єлабуги їздили у Казахстан, у Туреччину випробовували дрони "Герань".
Тобто треба працювати з країнами, які показують себе як нейтральну сторону конкретними фактами, що росіяни використовують навіть їхню інфраструктуру, замазують її кров’ю. Тому я думаю, що такі факти потребують поширення,
– додав політолог.
Проблеми росіян через війну: останні новини
У Службі зовнішньої розвідки України розповіли, як російська економіка занурюється в хаос. Зазначається, що фінансова та інституційна системи все глибше заходять у режим "керованого хаосу". Центробанк Росії фактично визнав провал стандартів розкриття інформації.
У Центрі протидії дезінформації пояснили, що росіяни залишилися без тепла. Адже відомо, що у вугільній галузі Росії стрімко посилюється криза. Через серйозні проблеми деякі регіони країни-агресорки залишилися без опалення у розпал зимових морозів.