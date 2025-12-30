У Росії почались проблеми навіть у найменш вразливій галузі: що сталося

Ситуація всередині Росії складна через війну проти України. Проблеми спостерігаються навіть з ВПК та конкретними галузями.

Зокрема, з відновленням бронетехніки, розконсервацією. Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, що у Росії все менше якісних матеріалів.

"Не все добре і в самому ВПК. Вперлися в стелю. Плюс є певні підгалузі, де є проблеми. Наприклад, це відновлення бронетехніки, розконсервація. Все менше якісного матеріалу. Коли збирають один танк з трьох, просто падає виробництво", – підкреслив він.

Які ще факти є показовими?

Ігор Чаленко зауважив показовий факт, що агітація щодо роботи у Єлабузі проходить у вигляді проплаченої реклами у російських ютуб-блогерів, які роблять різні огляди. Тобто триває широка агітація щодо залучення людського потенціалу. Це означає, що зараз з цим величезний дефіцит. Кремль намагається фінансувати таку пропаганду, як може.

Крім того, потрібно активно аналізувати, як Росія використовує сусідні країни чи інших партнерів для випробовування власної зброї. Наприклад, українські OSINT-аналітики публікували цікаве дослідження, як з Єлабуги їздили у Казахстан, у Туреччину випробовували дрони "Герань".

Тобто треба працювати з країнами, які показують себе як нейтральну сторону конкретними фактами, що росіяни використовують навіть їхню інфраструктуру, замазують її кров’ю. Тому я думаю, що такі факти потребують поширення,

– додав політолог.

