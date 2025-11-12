Командир 1 ОШП чесно оцінив шанси втримати Покровськ

Найважчою на фронті ситуація зберігається в районі Покровська та Мирнограда. Водночас українським силам вдалося стабілізувати ситуацію в районі Добропілля, де ворог намагався наступати.

Про це 24 Каналу розповів командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун", пояснивши, як в подальшому можна захистити район Покровська та Мирнограда від натиску росіян. Також у 7 корпусі ДШВ повідомили, що у Покровську наразі перебуває понад 300 росіян, які намагаються вийти на північні межі міста.

Як погодні умови вплинуть на дії ворога на Покровському напрямку?

Філатов наголосив, що в Покровсько-Мирноградській агломерації операція із зупинення просування ворога на Добропільському напрямку вже перебуває на фінішному етапі.

Дві спроби оточення були повністю зачищені. Навіть якщо і виникають поодинокі переміщення особового складу противника, то ці окупанти не мають засобів зв'язку. Вони, імовірно, переховувалися і зараз вимушені вилазити з укриттів, щоб знайти там воду та їжу,

– пояснив він.

Також на тій ділянці фронту українські військові беруть у полон росіян – зазвичай одного – двох за добу, і то випадково. Незрозуміло, за його словами, як вони вже тривалий термін перебували там.

Зверніть увагу! Головнокомандувач Олександр Сирський сказав, Сили оборони продовжують звільнення та зачищення територій в районі Добропілля. За час операції було звільнено 188 квадратних кілометрів. Також 248,7 квадратних кілометрів було зачищено від ДРГ противника.

Для утримання оборони Покровсько-Мирноградської агломерації потрібно виходити, на думку командира, на якійсь природний рубіж і ставати по ньому. В цьому випадку це річка Казенний Торець.

Це зменшить надалі необхідність у наявності великої кількості наших сил і покращить оборонні спроможності,

– впевнений Дмитро Філатов.

Коли найближчим часом погіршаться погодні умови, то особовий склад росіян не дуже буде готовий лізти у холодну воду, а потім шукати там укриття. При мінусові температури, це буде критична ситуація для противника. Він буде вимушений зупинити наступальні дії до тих часів, коли, за його словами, будуть більш м'які погодні умови на цьому напрямку.

Військові 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла, які боронять нашу країну в районі Добропільського виступу, на Покровському напрямку, проводять збір на нові пікапи. Підтримати українських захисників можна, долучившись до збору за цим посилання.

Також для убезпечення Покровська і Мирнограда, як зауважив командир, потрібно приділити увагу правому флангу цих населених пунктів. Проте бої за цей напрямок ще не почались.

Ситуація на Покровському напрямку: що відбувається?