Скабєєва розповіла росіянам, що таке "паляниця", але перекладач з неї не дуже: кумедне відео

Під час війни Росії проти України збільшилася кількість диверсантів. Тож, аби відрізняти "своїх" від "чужих" українці просять сказати слово "паляниця".

Головна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва спробувала пояснити росіянам, що означає це слово.

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Однак перекладачка з неї вийшла не дуже хороша. Цікаво, що сама пропагандистка також не змогла вимовити це слово правильно. На думку Скабєєвої, паляниця – це полуниця.

Скабєєва спробувала пояснити, що таке паляниця: дивіться відео

До чого тут паляниця

Часто для ідентифікації росіянина серед українців використовують старий ефективний трюк – просять вимовити українське слово "паляниця". Попри те, що українська та російська мови мають багато спільного, є низка слів зі звуками, що складають труднощі для носія російської мови, котрий з малку не вчив українську. Серед них і слово "паляниця".

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