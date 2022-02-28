Скабеева сказала россиянам, что такое "паляниця", но переводчик с нее не очень: забавное видео

Во время войны России против Украины увеличилось количество диверсантов. Чтобы отличать "своих" от "чужих" украинцы просят сказать слово "паляниця".

Главная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева попыталась объяснить россиянам, что значит это слово.

Важно На Львовщине проверили всех задержанных: диверсантов не обнаружили

Однако переводчица из нее получилась не очень хорошая. Интересно, что сама пропагандистка тоже не смогла произнести это слово правильно. По мнению Скабеевой, паляниця – это клубника.

Скабеева попыталась объяснить, что такое паляниця: смотрите видео

При чем здесь паляниця

Часто для идентификации россиянина среди украинцев используют старый эффективный трюк – просят произнести украинское слово паляниця. Несмотря на то, что у украинского и русского языков много общего, есть ряд слов со звуками, составляющими трудности для носителя русского языка, который с детства не учил украинский. Среди них и слово "паляниця".

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!