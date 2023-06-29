Корупційний скандал в Тернополі: голову облради звільнили з-під варти

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли чималу заставу.

Застава за Головка становила 805 200 гривень. Про те, що її внесли, розповів його адвокат Олександр Тананакін.

Читайте також НАБУ оприлюднило запис розмови чиновників з Тернопільщини, яких затримали на хабарі

Головко вийшов під заставу

Тананкін повідомив, що за Михайла Головка внесли заставу, тому він звільнений з-під варти. Водночас ще рано говорити про те, коли буде наступне засідання суду.

Коли буде наступне судове засідання невідомо, про це ще рано говорити,

– сказав адвокат.

28 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав голові Тернопільської обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 26 серпня 2023 року включно. Альтернативою суддя визначив підозрюваному заставу у розмірі

У ВАКС уточили, що після внесення заставки на підозрюваного покладаються обов'язки. Зокрема він повинен носити електронний засіб контролю, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду та повідомляти їх про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Також він не має права залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду й повинен утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі.

Крім цього, Головко зобов'язаний здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

ВАКС обрав запобіжку третьому фігуранту "тернопільської" справи

29 червня Суддя Вищого антикорсуду Олег Ткаченко обрав запобіжний захід заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігорю Гайдуку. Його теж взяли під варту з альтернативою застави у розмірі 805 тисяч гривень. Термін дії запобіжного заходу – 60 діб.

Раніше, окрім Михайла Головка, такі ж заходи були застосованні щодо першого заступника голови Тернопільської військової адміністрації Ігоря Дем’янчука.

За що затримали чиновників