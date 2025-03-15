У Луцьку чоловік погрожував ТЦК пістолетом і тікав: чим усе завершилося

У суботу, 15 березня, на Волині стався інцидент з озброєним чоловіком. Він, судячи з відео, оприлюднених у соцмережах, тікав від працівників ТЦК.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію.

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Інцидент у Луцьку з ТЦК

В інтернеті є відео, як чоловік вимахує пістолетом і кидається до автівок – імовірно, намагаючись їх зупинити. Зупиняються не всі, дехто сигналить, оскільки чоловік просто кидається під колеса. Судячи з усього, він усюди отримує відмову.

Автору відео кричить, мовляв, не дивись і не лізь. Наприкінці ролика стає зрозуміло, що він тікав від працівників ТЦК.

У Луцьку чоловік з пістолетом тікав від ТЦК: дивіться відео

Інший ролик, знятий з вікон багатоповерхівки, демонструє розв'язку конфлікту.

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Важливо! Нещодавно Міноборони затвердило інструкцію щодо відеозапису під час вручення повісток.

У поліції прокоментували ситуацію. Там указали, що зброя була травматичною.

Сьогодні в обласному центрі громадянин 1984 року народження під час перевірки військово-облікових даних працівниками ТЦК Волинської області вчинив грубе порушення громадського порядку. Він погрожував військовослужбовцям ТЦК та цивільним травматичним пістолетом і здійснив постріл вгору.

Чоловіка затримали, йому оголосили про підозру за двома статтями – хуліганство з використанням зброї (карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років) і погроза або насильство щодо службової особи (тут можливі арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років, або позбавленням волі до двох років).

Питання щодо обрання запобіжного заходу поки вирішують.