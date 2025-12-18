Я доставлю картку особисто з вибаченням, – голова НБУ Пишний про випадок з воїном без кінцівок

Голова НБУ Андрій Пишний відреагував на резонансний інцидент з відмовою "Приватбанку" видати картку військовому, який втратив кінцівки на фронті. Він заявив, що доставить картку ветерану особисто.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Пишного.

Читайте також "Немає рук – немає грошей": у "Приватбанку" стався скандал з видачею картки воїну без кінцівок

Як на ситуацію реагують у Нацбанку?

Андрій Пишний зазначив, що він "з болем" прочитав історію українського ветерана, яка трапилася у відділенні "Приватбанку".

Не можу збагнути про що і чим думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути. І так не буде!

– йдеться в дописі голови НБУ.

За його словами, висновки та реакція будуть, а подібних ситуацій більше не траплятиметься. Пишний додав, що доставить картку військовому особисто, "разом із вибаченням від усіх нас".

На інцидент також відреагував співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Ми відкрили Руслану картку два дні тому, одразу після звернення. Так і повинно бути!

– написав бізнесмен.

З чого все почалося?