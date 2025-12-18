Я доставлю карточку лично с извинениями, – глава НБУ Пышный о случае с воином без конечностей
- Глава НБУ Андрей Пышный пообещал лично доставить карту украинскому ветерану, которому отказали в отделении "Приватбанка".
- Соучредитель Monobank Олег Гороховский также сообщил, что карточку военному открыли после обращения.
Глава НБУ Андрей Пышный отреагировал на резонансный инцидент с отказом "Приватбанка" выдать карту военному, который потерял конечности на фронте. Он заявил, что доставит карточку ветерану лично.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Пышного.
Как на ситуацию реагируют в Нацбанке?
Андрей Пышный отметил, что он "с болью" прочитал историю украинского ветерана, которая случилась в отделении "Приватбанка".
Не могу понять о чем и чем думали в банке. Но точно знаю, что так не должно быть. И так не будет!
– говорится в заметке главы НБУ.
По его словам, выводы и реакция будут, а подобных ситуаций больше не будет случаться. Пышный добавил, что доставит карточку военному лично, "вместе с извинениями от всех нас".
На инцидент также отреагировал соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Мы открыли Руслану карту два дня назад, сразу после обращения. Так и должно быть!
– написал бизнесмен.
С чего все началось?
17 декабря командир Патронатной службы "Ангелы", офицер ЦВС 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Елена "Гайка" Толкачева сообщила, что "Приватбанк" не смог выдать пластиковую карту украинскому воину, который потерял конечности на фронте.
Причиной стало то, что военный не смог взять в руки карточку через и сфотографироваться с ней. На новую пластиковую карточку защитнику должны были бы поступить государственные выплаты.
В отделении банка военному сообщили, что держать карточку другому человеку "нельзя". Зато единственной "альтернативой" от банка является оформление доверенности и выдача карточки на имя медицинского куратора.