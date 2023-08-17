У Білому домі сказали, чи були розмови про членство України у НАТО в обмін на території
Днями посадовець НАТО припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території. У Сполучених Штатах прокоментували, чи вели розмови щодо цього питання.
Координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 16 серпня заперечив існування дискусій на цю тему. Він пояснив, що США показали свою позицію на саміті Альянсу у Вільнюсі, пише 24 Канал.
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Чи обговорювали США заяву посадовця НАТО
Джон Кірбі відповів на питання журналіста щодо того, чи була дискусія на тему обміну українських земель на членство в НАТО.
Нічого подібного. Це не так,
– заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому.
Він зауважив, що позиція США така – в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, що підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.
"На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства (України в НАТО – 24 Канал) може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні", – запевнив Кірбі.
Додав, що наша держава досягає прогресу щодня й США продовжуватимуть підтримку України.
Що заявили у НАТО
- 15 серпня керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що можливе рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території та отримала натомість членство в НАТО. Однак він додав, що це має вирішувати тільки Київ.
- У відповідь на цю заяву в українському МЗС сказали, що подібного роду розмови "абсолютно неприйнятні". Адже не може йтися про те, щоб Україна стала членом НАТО, поступившись власною територіальною цілісністю.
- Згодом посадовець Альянсу Стіан Єнссен сказав, що допустив помилку та додав, що заява "була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні". У НАТО запевнили, що їхня позиція щодо підтримки України не змінилась.