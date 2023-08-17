В Белом доме сказали, были ли разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

На днях должностное лицо НАТО предположило, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории. В Соединенных Штатах прокомментировали, вели ли разговоры по этому вопросу.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге 16 августа отрицал существование дискуссий на эту тему. Он пояснил, что США показали свою позицию на саммите Альянса в Вильнюсе, пишет 24 Канал.

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Обсуждали ли США заявление чиновника НАТО

Джон Кирби ответил на вопрос журналиста о том, была ли дискуссия на тему обмена украинских земель на членство в НАТО.

Ничего подобного. Это не так,

– заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома.

Он отметил, что позиция США такова – в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, что подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.

"На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству (Украина в НАТО – 24 Канал) может быть разработан. В настоящее время основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, полностью принадлежащих Украине", – заверил. Кирби.

Добавил, что наше государство достигает прогресса каждый день и США будут продолжать поддержку Украины.

Что заявили в НАТО