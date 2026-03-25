Проба Манту йде у минуле: що в Україні запровадять натомість

В Україні починають поступово відмовлятися від проби Манту на користь сучасніших методів діагностики туберкульозу. Уже з квітня впроваджуватимуть тест на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ).

Про це повідомив гендиректор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта під час брифінгу до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, передає Укрінформ.

Що прийде на заміну тесту Манту?

Уже з квітня в регіонах впроваджуватимуть тест на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ), який дозволяє точніше виявляти хворобу, особливо у дітей.

За словами Курпіти, нові підходи дають змогу значно підвищити якість діагностики. Україна також переходить на більш чутливі шкірні тести, які краще виявляють саме активну інфекцію.

Крім того, в країні вже використовується сучасне обладнання GeneXpert, яке дозволяє встановити діагноз, включно з лікарсько-стійкими формами туберкульозу, всього за кілька годин.

У МОЗ також повідомили про зміни у лікуванні. Тепер курс терапії скорочено до 6 – 9 місяців замість півтора року, що позитивно вплинуло на результати: рівень одужання зріс до 72 – 75% порівняно з 50% у 2017 році. Більшість пацієнтів – близько 70% – проходять лікування амбулаторно.

Окремо наголошується на важливості медико-соціальної підтримки: пацієнтам допомагають дотримуватися лікування, нагадують про прийом препаратів, а також сприяють вирішенню побутових питань. Таку допомогу наразі отримують близько 67% хворих.

Як нагадав Заїка, лікування і діагностика туберкульозу є безкоштовними.

