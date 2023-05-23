Вибрики окупантів у Чорному морі: Гуменюк розповіла, як часто ворог використовує флот з авіацією

Ворог може завдати ракетного удару по нашій державі в будь-яку мить, адже в Чорному морі є корабель-ракетоносій. Водночас спостерігається тенденціями, що окупанти все частіше обстрілюють міста та села України саме вночі.

У вівторок, 23 травня, за словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, як і попереднього дня, в Чорному моря є одне надводне судно що має на озброєнні 8 ракет типу "Калібр". Загальне корабельне угруповування ворога становить 11 одиниць. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Ворог маневрує

Як зазначила Гуменюк, окупанти постійно маневрують своїми кораблями в Чорному морі та розосереджують судна, адже, вочевидь, бояться ураження.

Намагаються триматися максимально далеко від контрольованого Україною берега. Для них звичайна відстань у сто морських миль – це від 180 до 200 кілометрів. Тяжіють вони від Новоросійська, тобто суто російських берегів Чорного моря,

– констатувала речниця.

Разом з тим вона зауважила, що останнім часом зазвичай саме під час ракетних атак Росія намагається активізувати усі можливі ракетоносії та вивести їх в райони здійснення пусків.

Також окупанти уже неодноразово випробували таку тактику, коли виводили додаткові ракетоносії просто-таки під час активності тактичної або стратегічної авіації. Однак, як правило, для цього необхідно від 2 до 3 годин.

Мета нічних атак

Загарбники використовують комбіновані атаки – тобто не тільки залучають флот, а й авіацію. Потрібно це з метою виснаження ППО. Відбувається це з помірною активністю.

Також Гуменюк підтвердила, що окупанти почали частіше обстрілювати території нашої держави саме вночі. Має це декілька цілей. Зокрема, виснажити нашу систему ППО та нервову систему громадян. Проте у ніч на 23 травня ударів не було.

Цілком ймовірно, що вони роблять такі павзи в нічних атаках, аби десь приспати пильність наших оборонців. Десь вони намагаються підшукати ключі до слабких місць нашої ППО. Тому треба бути уважними, стежити за зміною ситуації. Наразі вона досить висока – ракетна загроза, – але не критична,

– сказала речниця ОК "Південь".

Водночас вона наголосила, що удар може бути в будь-який момент. А оновлення інформації щодо ракетоносіїв в Чорному морі від ОК "Південь" відбувається регулярно.

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