Ракетная угроза высока, но не критична, – Гуменюк о ситуации в Черном море
Враг может нанести ракетный удар по нашему государству в любой момент, ведь в Черном море есть корабль-ракетоноситель. В то же время наблюдается тенденция, что оккупанты все чаще обстреливают города и села Украины именно ночью.
Во вторник, 23 мая, по словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, как и в предыдущий день, в Черном море есть одно надводное судно, имеющее на вооружении 8 ракет типа "Калибр". Общая корабельная группировка врага составляет 11 единиц. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.
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Враг маневрирует
Как отметила Гуменюк, оккупанты постоянно маневрируют своими кораблями в Черном море и рассредоточивают суда, ведь, очевидно, боятся поражения.
Пытаются держаться максимально далеко от контролируемого Украиной берега. Для них обычно расстояние в сто морских миль – это от 180 до 200 километров. Располагаются они от Новороссийска, то есть чисто русских берегов Черного моря,
– констатировала спикер.
Вместе с тем, она отметила, что в последнее время обычно именно во время ракетных атак Россия пытается активизировать все возможные ракетоносители и вывести их в районы осуществления пусков.
Также оккупанты уже неоднократно испытывали такую тактику, когда выводили дополнительные ракетоносители прямо-таки во время активности тактической или стратегической авиации. Однако, как правило, для этого необходимо от 2 до 3 часов.
Цель ночных атак
Гуменюк подтвердила, что оккупанты начали чаще обстреливать территории нашего государства именно ночью. Имеет это несколько целей. В частности, изнурить нашу систему ПВО и нервную систему граждан. Однако в ночь на 23 мая ударов не было.
По всей вероятности, они делают такие паузы в ночных атаках, чтобы где-то усыпить бдительность наших защитников. Где они пытаются подыскать ключи к слабым местам нашей ПВО. Поэтому нужно быть внимательными, следить за изменением ситуации. Пока она достаточно высока – ракетная угроза, – но не критическая,
– сказала спикер ОК "Юг".
В то же время, она подчеркнула, что удар может быть в любой момент. А обновление информации о ракетоносителях в Черном море от ОК "Юг" происходит регулярно.
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Последний ракетный удар: под ударом был Днепр
- Напомним, что последний массированный ракетный удар был в ночь на 22 мая. Тогда оккупанты решили сосредоточиться на обстреле Днепра и области. В результате этого пострадала гражданская инфраструктура и мирные жители.
- Отметим, что из-за этой атаки пострадала одна из частей ГСЧС в регионе. Согласно Женевским конвенциям обстрелы, в частности, спасательных частей являются нарушением норм и обычаев ведения войны.
- В общем враг выпустил в ту ночь 20 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 и 16 ракет разных типов. Четыре крылатых воздушных цели сбили ПВО, а вот "Шахеды" были ликвидированы "полным составом".