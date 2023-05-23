Ракетная угроза высока, но не критична, – Гуменюк о ситуации в Черном море

Враг может нанести ракетный удар по нашему государству в любой момент, ведь в Черном море есть корабль-ракетоноситель. В то же время наблюдается тенденция, что оккупанты все чаще обстреливают города и села Украины именно ночью.

Во вторник, 23 мая, по словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, как и в предыдущий день, в Черном море есть одно надводное судно, имеющее на вооружении 8 ракет типа "Калибр". Общая корабельная группировка врага составляет 11 единиц. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Враг маневрирует

Как отметила Гуменюк, оккупанты постоянно маневрируют своими кораблями в Черном море и рассредоточивают суда, ведь, очевидно, боятся поражения.

Пытаются держаться максимально далеко от контролируемого Украиной берега. Для них обычно расстояние в сто морских миль – это от 180 до 200 километров. Располагаются они от Новороссийска, то есть чисто русских берегов Черного моря,

– констатировала спикер.

Вместе с тем, она отметила, что в последнее время обычно именно во время ракетных атак Россия пытается активизировать все возможные ракетоносители и вывести их в районы осуществления пусков.

Также оккупанты уже неоднократно испытывали такую тактику, когда выводили дополнительные ракетоносители прямо-таки во время активности тактической или стратегической авиации. Однако, как правило, для этого необходимо от 2 до 3 часов.

Цель ночных атак

Гуменюк подтвердила, что оккупанты начали чаще обстреливать территории нашего государства именно ночью. Имеет это несколько целей. В частности, изнурить нашу систему ПВО и нервную систему граждан. Однако в ночь на 23 мая ударов не было.

По всей вероятности, они делают такие паузы в ночных атаках, чтобы где-то усыпить бдительность наших защитников. Где они пытаются подыскать ключи к слабым местам нашей ПВО. Поэтому нужно быть внимательными, следить за изменением ситуации. Пока она достаточно высока – ракетная угроза, – но не критическая,

– сказала спикер ОК "Юг".

В то же время, она подчеркнула, что удар может быть в любой момент. А обновление информации о ракетоносителях в Черном море от ОК "Юг" происходит регулярно.

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