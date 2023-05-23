Легион "Свобода России" и бойцы РДК 22 мая начали освобождение территорий Белгородской области для создания демилитаризованной зоны. Одним из первых ключевых населенных пунктов в этой операции стал Грайворон. Очень иронично, что в оккупантов есть ракетный корвет с таким названием.

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Подробно о корабле

Собственно, входит этот корабль в Черноморский флот вражеского государства. На нем можно увидеть системы ПВО. Однако более важно то, что с этого судна захватчики неоднократно запускали ракеты типа "Калибр".

Не стоит сомневаться в том, что в обозримой перспективе этот корвет ожидает "демилитаризация". Однако будут проводить ее, скорее всего, Вооруженные Силы.

Ракетный корвет "Грайворон" ЧФ России принадлежит к проекту 21 631 "Буян-М" и был принят в состав российского флота в феврале 2021 года. Основное вооружение этого корабля – восемь пусковых установок под КР "Калибр" или противокорабельные ракеты "Оникс",

– написали аналитики Defence express.

Кроме того, они констатировали, что средства ПВО на этом судне являются скорее "символом", чем реальным вооружением, потому что они не способны поражать серьезные воздушные цели.

Собственно, есть на этом корвете ЗРК малой дальности "Гибка" на основе ПЗРК "Ива". Этот комплекс может сбивать воздушные цели в радиусе до 6 км и на высоте до 3,5 км.

Такие корветы могут запускать крылатые ракеты только при "зенитном зонте" с берега или авиационного прикрытия, поэтому корабли для ударов по Украине не отходят дальше чем в нескольких километрах от берега временно оккупированного Крыма,

– говорится в источнике.

Эксперты убеждены, что "Грайворон" имеет все шансы пойти ко дну, как это сделал флагман Черноморского флота крейсер "Москва" в апреле 2022 года.

Обратите внимание! Длина корпуса корвета "Грайворон" составляет всего 74 метра, осадка – 2,6 метра, а полное водозамещение – всего 949 тонн.

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