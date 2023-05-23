Легіон "Свобода Росії" та бійці РДК 22 травня розпочали звільнення територій Бєлгородської області задля створення демілітаризованої зони. Одним з перших ключових населених пунктів у цій операції став Грайворон. Дуже іронічно, що в окупантів є ракетний корвет з такою назвою.

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Детально про корабель

Власне, входить цей корабель до Чорноморського флоту ворожої держави. На ньому можна помітити системи ППО. Однак більш важливе те, що з цього судна загарбники неодноразово запускали ракети типу "Калібр".

Не варто сумніватися у тому, що в недалекій перспективі цей корвет очікує "демілітаризація". Однак проводитимуть її, скоріш за все, Збройні Сили.

Ракетний корвет "Грайворон" ЧФ Росії належить до проєкту 21631 "Буян-М" і був прийнятий до складу російського флоту в лютому 2021 року. Основне озброєння цього корабля – вісім пускових установок під КР "Калібр" або протикорабельні ракети "Онікс",

– написали аналітики Defence express.

Окрім того, вони констатували, що засоби ППО на цьому судні є радше "символом", аніж реальним озброєнням, тому що вони не здатні уражати серйозні повітряні цілі.

Власне, на цьому корветі є ЗРК малої дальності "Гибка" на основі ПЗРК "Верба". Цей комплекс може збивати повітряні цілі в радіусі до 6 кілометрів та на висоті до 3,5 кілометра.

Такі корвети можуть запускати крилаті ракети лише за умови "зенітної парасольки" з берега або авіаційного прикриття, тому кораблі для ударів по Україні не відходять далі аніж за декілька кілометрів від берега тимчасово окупованого Криму,

– йдеться в джерелі.

Експерти переконані, що "Грайворон" має усі шанси піти на дно, як це зробив флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва" у квітні 2022 року.

Зверніть увагу! Довжина корпусу корвета "Грайворон" становить лише 74 метри, осадка – 2,6 метра, а повне водозаміщення – лише 949 тонн.

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