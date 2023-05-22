В ночь на 22 мая враг выпустил по Днепру и области несколько десятков воздушных целей. В то же время, украинской ПВО удалось сбить 4 ракеты и 15 дронов. Ситуацию впоследствии прокомментировала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

Об этом Днепр испытал мощную атаку врага, но выдержал ее: первая информация от ОВА

Почему Днепр?

Как отметила спикер, выбор направления врагом зависит только от него самого. По ее словам, мы можем только анализировать, делать выводы и "предвидеть то, что считаем адекватным".

Не всегда это совпадает с тем, что у неприятеля на уме. Но все же понимаем, что будут атаковать и пытаться истощать конкретные направления противовоздушной обороны,

– сказала Гуменюк.

Также она констатировала, что, сосредоточившись на Днепропетровском направлении, оккупанты "измеряют", с каких сторон этот регион может быть уязвимым – то есть где, вероятно, недостаточно защищены от прилетов места.

Учитывая, что применяется разное оружие, это еще раз подтверждает, что врагу не дает покоя наша ПВО,

– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".

В то же время она отметила, что наша противовоздушная оборона не однообразна. Скажем, именно мобильные огневые группы отрабатывают по БПЛА типа "Шахед".

Наблюдается тенденция, что все чаще Россия в своих СМИ подает информацию о падении обломков сбитых воздушных целей ВСУ, например, на жилые дома, как "победу".

Очевидно, таким образом захватчики пытаются убедить украинцев в том, что их ПВО "вредная".

Важно не поддаваться на такие манипуляции и всегда спускаться в укрытие, даже если ВСУ успешно сбивают вражеские дроны и ракеты.

Упомянем напоследок к этой теме комментарий военного эксперта Defense Express Ивана Киричевского. Он констатировал со ссылкой на ГУР, что оккупанты увеличивают производство ракет. Помогать ВСУ эффективно справляться с вражескими воздушными целями могут только западные системы ПВО.