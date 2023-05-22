За первое полугодие 2023 года в России увеличилась мощность производства ракет. Это не слишком позитивная тенденция для Украины. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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"Неприятная новость"

В Главном управлении разведки сообщили, что Россия может производить около 65 различных ракет в месяц. На это оказали существенное влияние санкции от западных партнеров. Однако полностью перекрыть российское оборонное производство только ограничениями не удалось.

Это неприятная новость от ГУР МОУ. Потому что, казалось бы, на пике воздушных атак россиян, в декабре 2022 года, россияне могли производить 40 ракет в месяц. А тут выходит, что они увеличили мощность около 40%,

– подчеркнул Иван Киричевский.

Несмотря на то, что в ракетах идет примитивная электроника, они все еще могут летать и наносить вред.

В частности, в мае 2022 года ГУР отчитывался об изучении первых образцов сбитых российских Х-101. Там находили электронику 70-х годов, произведенную в Минске. То есть, там стояла белорусская электроника 50-летней давности. Ракеты все еще долетали до целей.

Иван Киричевский об увеличении оборонного производства в России: смотрите видео

Украине нужны средства ПВО

Кроме того, сейчас лидеры западных стран достаточно щедры в своих предложениях предоставлять средства противовоздушной обороны. Не исключено, что это, в частности, из-за того, что не сработал план полностью просадить российское производство крылатых ракет санкциями.

У россиян есть традиционная история, что у них пик производства выпадает на конец или начало календарного года. Они до сих пор подражают советским паттернам – все бьют баклуши, а потом срочно выполняют план,

– отметил Киричевский.

Однако уже в первой половине года в России значительно выросло производство ракет, несмотря на разного рода санкции. Пока Украине придется сбивать сами эти ракеты, пока не придут средства для уничтожения самих носителей.

Украина эффективно уничтожает российские ракеты и дроны