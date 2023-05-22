За перше півріччя 2023 року у Росії збільшилась потужність виробництва ракет. Це не дуже позитивна тенденція для України. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

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"Неприємна новина"

У Головному управлінні розвідки повідомили, що Росія може виготовляти близько 65 різних ракет на місяць. На це суттєво вплинули санкції від західних партнерів. Проте повністю перекрити російське оборонне виробництво лише обмеженнями не вдалось.

Це неприємна новина від ГУР МОУ. Тому що, здавалося б, на піку повітряних атак росіян, у грудні 2022 року, росіяни могли виготовляти 40 ракет на місяць. А тут виходить, що вони збільшили потужність близько на 40%,

– підкреслив Іван Киричевський.

Попри те, що в ракетах йде примітивна електроніка, вони усе ще можуть літати та завдавати шкоди.

Зокрема, в травні 2022 року ГУР звітував про вивчення перших зразків збитих російських Х-101. Там знаходили електроніку 70-х років, вироблену в Мінську. Тобто там стояла білоруська електроніка 50-річної давності. Ракети все ще долітали до цілей.

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Україні потрібні засоби ППО

Крім того, зараз лідери західних країн доволі щедрі у своїх пропозиціях надавати засоби протиповітряної оборони. Не виключено, що це, зокрема, через те, що не спрацював план повністю просадити російське виробництво крилатих ракет санкціями.

У росіян є традиційна історія, що у них пік виробництва випадає на кінець або початок календарного року. Вони досі наслідують радянські патерни – всі б'ють байдики, а потім терміново виконують план,

– зазначив Киричевський.

Одначе вже у першій половині року в Росії значно виросло виробництво ракет, попри різного роду санкції. Поки Україні доведеться збивати самі ці ракети, допоки не дійдуть засоби для знищення самих носіїв.

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