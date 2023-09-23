Скільки ATACMS й TAURUS можуть отримати українці: експерт оцінив можливості партнерів

Україна дуже потребує і очікує на передачу далекобійних ракет. Зокрема, американських ATACMS та німецьких TAURUS. Їх може бути кілька десятків.

Таку цифру у розмові з 24 Каналом припустив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Важливо, що їхня кількість має співвідноситися з кількістю британських Storm Shadow та французьких SCALP, які вже є і використовуються.

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Ракети для України

Так, Франція пришвидшила передачу Україні ракет SCALP у відповідь на намагання Росії влаштувати переворот у Нігерії. За словами Тараса Жовтенка, французькі інтереси серйозно постраждали в Африці, тому й відповідь була асиметричною.

"Вони заявили, що Україна отримала партію ракет SCALP і це вже друге поповнення. Такі речі відбуваються, що союзники протистоять російській агресії на інших фронтах і регіонах. Ми активно використовуємо запаси і відповідно партнери працюють, щоб їх поповнювати", – відзначив експерт з міжнародної безпеки.

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Власне, кількість американських ATACMS і німецьких TAURUS залежатиме від числа безпосередньо Storm Shadow та SCALP і планів британців та французів щодо їхніх поставок. І це буде не одна кампанія, а вже початок системного постачання. Питання лише у кількості.

Але будь-яка західна зброя не є чарівною паличкою і ефективно має використовуватися з іншими системами озброєння, які у нас є. Тому навіть з невеликою кількістю ATACMS й TAURUS ми зможемо вижати максимум, бо застосовуватимемо у комплексі з іншими системами дальнього ураження,

– наголосив Жовтенко.

Ба більше – німці не будуть модифікувати свої ракети щодо дальності, про що є побоювання. Затримка з рішенням про передачу TAURUS могла бути у зв'язку з вивченням технологічного аспекту – чи доцільно це робити і якою буде ефективність. У свою чергу Україна дотримується усіх домовленостей щодо використання західного озброєення.

"Думаю, у першій партії німці не підкручуватимуть ракети, щоб переконатися, що вони не полетять на територію Росії. Та й позиція західних партнерів у цьому питанні змінюється. Раніше казали: давайте обережніше, бо Росія ядеркою лякає. Тепер, зокрема, Блінкен у своїх заявах відзначає, що вони не заохочують, але Україна веде війну і це наше рішення по чому запускати цю зброю", – додав експерт.

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