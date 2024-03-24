Скільки великих десантних кораблів залишилось у Росії: у ВМС відповіли

Чорноморський флот Росії продовжує зазнавати величезних втрат, Сили оборони завдають потужних ударів по суднах ворога. У ВМС розповіли, скільки ще великих десантних кораблів має країна-агресорка.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері "Суспільне. Спротив" відреагував на ураження Силами оборони російських десантних кораблів "Ямал" та "Азов" у тимчасово окупованому Севастополі.

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Втрата двох ВДК буде суттєвою для Росії

Речник ВМС зауважив, що станом на зараз відбувається верифікація щодо пошкоджень і взагалі щодо обставин застосування озброєння Силами оборони України. Тобто наразі невідомо, яких уражень зазнали "Ямал" та "Азов".

За його словами, Військово-морські сили ЗСУ поки що можуть лише підтвердити факт здійснення вогневого ураження. Як зауважив Плетенчук, якщо великі десантні кораблі зазнали серйозних пошкоджень та будуть "відмінусовані", то це буде суттєвою втратою для Чорноморського флоту Росії.

Тому що з 13 одиниць, що були в наявності на початку повномасштабного вторгнення, в строю залишалося лише 5 ВДК, то тоді залишиться лише три,

– наголосив речник ВМС ЗСУ.

Він також зауважив, що фактично протягом двох останніх тижнів не було ніякої активності окупантів в Чорному морі.

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