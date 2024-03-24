Скільки великих десантних кораблів залишилось у Росії: у ВМС відповіли
Чорноморський флот Росії продовжує зазнавати величезних втрат, Сили оборони завдають потужних ударів по суднах ворога. У ВМС розповіли, скільки ще великих десантних кораблів має країна-агресорка.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері "Суспільне. Спротив" відреагував на ураження Силами оборони російських десантних кораблів "Ямал" та "Азов" у тимчасово окупованому Севастополі.
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Втрата двох ВДК буде суттєвою для Росії
Речник ВМС зауважив, що станом на зараз відбувається верифікація щодо пошкоджень і взагалі щодо обставин застосування озброєння Силами оборони України. Тобто наразі невідомо, яких уражень зазнали "Ямал" та "Азов".
За його словами, Військово-морські сили ЗСУ поки що можуть лише підтвердити факт здійснення вогневого ураження. Як зауважив Плетенчук, якщо великі десантні кораблі зазнали серйозних пошкоджень та будуть "відмінусовані", то це буде суттєвою втратою для Чорноморського флоту Росії.
Тому що з 13 одиниць, що були в наявності на початку повномасштабного вторгнення, в строю залишалося лише 5 ВДК, то тоді залишиться лише три,
– наголосив речник ВМС ЗСУ.
Він також зауважив, що фактично протягом двох останніх тижнів не було ніякої активності окупантів в Чорному морі.
Що відомо про вибухи у Севастополі: головне
- У ніч проти 24 березня під ударом ЗСУ опинився вузол зв'язку Чорноморського флоту. На супутникових знімках видно серйозні ураження, пошкоджена одна з будівель. Після ракетного удару провалився дах одного з об'єктів. На місце прибули пожежники.
- Крім того, зранку СтратКом Збройних Сил України повідомив про чергове успішне ураження ворожих десантних кораблів. Зокрема, там розповіли про ураження ВДК "Ямал" та "Азов", а також кількох об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі
- Великий десантний корабель "Ямал" проєкту 775 із бортовим номером 156 збудували в 1987 році. Уже в 1988 році судно увійшло до складу Чорноморського флоту Росії. Він брав участь в анексії Криму. Щоправда, після цього судно відправилося на ремонт.
- Великий десантний корабель "Азов", як і "Ямал", – це також судно проєкту 775, що має бортовий номер 151. Корабель теж збудували в Гданську, але трохи пізніше за "Ямал", – у 1990 році. Того ж року ВДК "Азов" увійшов до складу Чорноморського флоту.