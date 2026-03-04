Кремль розробив три сценарії: в ISW проаналізували, скільки ще може тривати війна

У Кремлі, ймовірно, розраховують на те, що війна проти України триватиме щонайменше до виборів до Державної думи, запланованих на вересень 2026 року.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

До чого готуються в Кремлі?

Джерело, наближене до Кремля, повідомило, що в Адміністрації президента Росії нещодавно провели семінар для віцегубернаторів, відповідальних за внутрішню політику, аби окреслити ключові сценарії напередодні майбутніх виборів.

За словами джерела, планування виборчої кампанії зосередять на темі перебігу повномасштабного вторгнення. В Адміністрації президента нібито розглянули три сценарії, і всі вони виходять із того, що на момент виборів війна триватиме.

Водночас ці сценарії відрізняються ступенем стратегічних успіхів Росії на фронті або рівнем тиску, який вимагатиме більшої мобілізації та підтримки війни з боку суспільства.

Найімовірнішим варіантом джерело назвало сценарій, за якого нинішня динаміка бойових дій зберігатиметься, а військова й економічна сфери не потребуватимуть "кардинальних змін".

Аналітики ISW раніше фіксували подібні сигнали про намагання Кремля інтегрувати затяжну війну у свій політичний порядок денний напередодні виборів – зокрема через підтримку кандидатів, які відкрито виступають за продовження війни, та через цілеспрямовані медіакампанії, що подають воєнні зусилля як символ національної єдності,

– йдеться у звіті.

Такі інсайдерські твердження свідчать про те, що Кремль розраховує на продовження війни щонайменше до вересня 2026 року, а ймовірно – і довше.

Водночас у Москві впевнені, що потенційну мирну угоду можна буде легко представити російському суспільству як перемогу, тому окремого сценарію під такий розвиток подій наразі не опрацьовують.

Коли можуть відбутися переговори?