Кремль разработал три сценария: в ISW проанализировали, сколько еще может длиться война
- Кремль планирует, что война против Украины продлится как минимум до сентября 2026 года, то есть до выборов в Государственную думу.
- Рассмотрены три сценария, которые предусматривают продолжение войны с различными уровнями успехов России, но без значительных изменений в военной и экономической сферах.
В Кремле, вероятно, рассчитывают на то, что война против Украины продлится как минимум до выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2026 года.
Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
К чему готовятся в Кремле?
Источник, приближенный к Кремлю, сообщил, что в Администрации президента России недавно провели семинар для вице-губернаторов, ответственных за внутреннюю политику, чтобы определить ключевые сценарии накануне предстоящих выборов.
По словам источника, планирование избирательной кампании сосредоточат на теме течения полномасштабного вторжения. В Администрации президента якобы рассмотрели три сценария, и все они исходят из того, что на момент выборов война будет продолжаться.
В то же время эти сценарии отличаются степенью стратегических успехов России на фронте или уровнем давления, который потребует большей мобилизации и поддержки войны со стороны общества.
Наиболее вероятным вариантом источник назвал сценарий, при котором нынешняя динамика боевых действий будет сохраняться, а военная и экономическая сферы не потребуют "кардинальных изменений".
Аналитики ISW ранее фиксировали подобные сигналы о попытке Кремля интегрировать затяжную войну в свою политическую повестку дня накануне выборов – в частности через поддержку кандидатов, которые открыто выступают за продолжение войны, и через целенаправленные медиакампании, подающих военные усилия как символ национального единства,
– говорится в отчете.
Такие инсайдерские утверждения свидетельствуют о том, что Кремль рассчитывает на продолжение войны как минимум до сентября 2026 года, а вероятно – и дольше.
В то же время в Москве уверены, что потенциальное мирное соглашение можно будет легко представить российскому обществу как победу, поэтому отдельного сценария под такое развитие событий пока не прорабатывают.
Когда могут состояться переговоры?
Недавно Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не повлияет на дальнейший переговорный процесс и что третий раунд переговоров может состояться в начале марта.
В то же время в Кремле заявляют, что пока нет четких дат или места проведения следующего раунда мирных переговоров. Обсуждение этих параметров еще не завершено и официально ничего не согласовано.