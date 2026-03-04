Кремль разработал три сценария: в ISW проанализировали, сколько еще может длиться война

В Кремле, вероятно, рассчитывают на то, что война против Украины продлится как минимум до выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2026 года.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

К чему готовятся в Кремле?

Источник, приближенный к Кремлю, сообщил, что в Администрации президента России недавно провели семинар для вице-губернаторов, ответственных за внутреннюю политику, чтобы определить ключевые сценарии накануне предстоящих выборов.

По словам источника, планирование избирательной кампании сосредоточат на теме течения полномасштабного вторжения. В Администрации президента якобы рассмотрели три сценария, и все они исходят из того, что на момент выборов война будет продолжаться.

В то же время эти сценарии отличаются степенью стратегических успехов России на фронте или уровнем давления, который потребует большей мобилизации и поддержки войны со стороны общества.

Наиболее вероятным вариантом источник назвал сценарий, при котором нынешняя динамика боевых действий будет сохраняться, а военная и экономическая сферы не потребуют "кардинальных изменений".

Аналитики ISW ранее фиксировали подобные сигналы о попытке Кремля интегрировать затяжную войну в свою политическую повестку дня накануне выборов – в частности через поддержку кандидатов, которые открыто выступают за продолжение войны, и через целенаправленные медиакампании, подающих военные усилия как символ национального единства,

– говорится в отчете.

Такие инсайдерские утверждения свидетельствуют о том, что Кремль рассчитывает на продолжение войны как минимум до сентября 2026 года, а вероятно – и дольше.

В то же время в Москве уверены, что потенциальное мирное соглашение можно будет легко представить российскому обществу как победу, поэтому отдельного сценария под такое развитие событий пока не прорабатывают.

